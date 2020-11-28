Esen “Bizleri şer odağı ilan etmek mi hayâsızlık?”

CHP’li İlçe Başkanı Esen, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;

Kıymetli Silivrililer, Anlaşılıyor ki Öğretmenler Günü’nde yayınladığımız mesaj bir takım çevreleri rahatsız etmiş. Bizler çok iyi bilmekteyiz ki ülkemizde madenciler, sağlık çalışanları, EYT’liler, barolar, öğretmenler kısacası hakkını arayan ve hakkını isteyen tüm emekçiler ve yurttaşlar yine malum çevreleri rahatsız ediyor. Yine aynı malum çevrelerce aynı söylemler ve üslupla hak arayanlar bölücü, bozguncu hatta şer odağı ilan ediliyor.

Geçtiğimiz günlerde kongresini gerçekleştirerek tekrar ilçe başkanı olan Silivri AKP Temsilcisi sanıyoruz ki kongresinin verdiği heyecanla geçmişi unutarak bir takım hayâsız ve akıl dışı söylemlerde bulunmuş.

Kıymetli Silivrililer, Değerli Öğretmenler, Buradan bir kez daha soruyoruz!

Öğretmenlere 3600 Ek gösterge istemek mi?

Öğretmenlik Meslek Kanunu’nun çıkarılmasını istemek mi?

138 bin öğretmen açığı var. 60 bin öğretmen atama bekliyor demek mi?

Satın alındığı iddia edilen 500 bin tabletin ne olduğunu sormak mı?

Yoksa!

Tüm bu sorulara yanıt vermek yerine haklarını arayanları ve haklarını arayan öğretmenlerin yanında duran bizleri şer odağı ilan etmek mi hayâsızlık?

Takdir kamuoyunun.

Eğitime, öğrencilere ve öğretmenlere nasıl değer verdiğinizi, MEB’i tarikatların arka bahçesi yapmanızdan, Çocuk istismarcısı vakıflarınız önüne yatmanızdan, mülkü idare amirinin haddini aşarak kalp krizinden ölümüne neden olduğu, Halil Serkan ÖZ hocamızdan, Metin Lokumcu öğretmenimizden biliyoruz.

Öğretmenlere değer verdiklerinden öğretmen maaşlarının yüzde 600 arttığından bahsederken artan enflasyondan, kurdan, faizden bahsetmemiş AKP temsilcisi, biz kendisine anlayacağı dilde anlatalım;

Siz iktidara gelmeden önce bir öğretmen aldığı maaşla,

30 çeyrek altın alabiliyordu.

Bu gün sizin iktidarınızda ise bir öğretmen aldığı maaşla,

Sadece 5 çeyrek altın alabiliyor.

Üniversitelerin sayısını arttırmaktan bahseden AKP İlçe Temsilcisi acaba kurdukları hangi üniversite akademik olarak dünya sıralamasında ilk 100’e girmiş. Biz cevap verelim AKP öncesi sıralamada 5 üniversitemiz varken bugün hiçbir üniversitemiz o sıralamada yer almıyor, sizin üniversitelere verdiğiniz değer ortada!

Saygıdeğer Silivrililer,

AKP Silivri Temsilcisi “Görüyorum ki mensubu olduğunuz partinin geçmişinden ve yaptıklarından hiç bahsetmemişsiniz!” sözleriyle bizleri geçmişi unutmakla hatta halay çektikleri terör odaklarıyla iş birliği yapmakla suçluyor. Bu suçlamayı aynı soru ile kendisine yöneltiyoruz aynen iade ediyor.

Kamuoyunun huzurunda AKP Silivri İlçe Temsilcisine birkaç sorumuz var?

PKK ile Oslo’da kim görüştü?

“Birkaç kelle için yas mı ilan edilir” sözü kime ait?

Terörist Başı Öcalan’a meclis kürsüsünden kim “Sayın Öcalan” diye hitap etti?

“Sayın Öcalan orada aldığı kellelerin hesabını veriyor" sözünü kim söyledi?

“Şehit cenazesi istemiyoruz” diyen vatandaşa, “Askerlik yan gelip yatma yeri değildir” diyen kimdi?

“Birkaç Mehmet şehit oldu diye Meclis’i toplamayız” sözünü kim söyledi?

Habur’da çadır mahkemeleri kurup teröristleri davul zurna ile memlekete kim getirdi?

Teröristlerle “megri megri” diye kim halay çekti?

Abdullah Öcalan’ın Sarı bültenle aranan kardeşini devlet televizyonu TRT’ye kim çıkardı?

İstanbul’da göndere sözde kürdistan paçavrasını kim çekti?

Abdullah Öcalan’ın mektubunu miting meydanlarında kim okudu?

Bizi terör odaklarıyla iş birliği yapmakla suçlayan AKP Silivri İlçe Temsilcisine buradan sesleniyoruz;

Bizler ve tüm Silivri kamuoyu sizin nasıl bir terör sevicisi olduğunuzu Habur’da teröriste karşılama töreni düzenleyip devletin mahkemelerini teröristin ayağına göndermenizden, özel temsilcilerinizi Oslo’da PKK’lılarla görüştürmenizden biliyoruz.

O yüzden aymazlığı hadsizliği bir kenara bırakıp yukarıda ki sorularımızın cevabını acilen Silivri kamuoyuna vermeli yaptığı aymazlık ve hadsizlikten dolayı Silivri kamuoyundan özür dilemelisiniz.

Değerli Silivrililer,

Çiçeği burnunda AKP Silivri Temsilcisi zannediyoruz ki reklamın iyisi kötüsü olmaz mantığı ile hareket ederek kamuoyunda kendini rezil etmeyi ilk icraatı olarak uygun bulmuş, bu durum kendisi adına yeterince üzücü bir durumdur. Haline acıyarak kendisi için üzülüyoruz. AKP Silivri İlçe Temsilcisine son tavsiyemiz,

HALKA YALAN SÖYLEMEK SUÇTUR!

Yalan söylemekten de halkın aklıyla dalga geçmeye çalışmaktan da vaz geçin, çünkü GİDİYORSUNUZ! Bu halkın artık yalanlarınıza karnı tok!

BERKER ESEN

CHP Silivri İlçe Başkanı