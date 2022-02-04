Esen ‘Bu millet ne senden vazgeçer ne senin eserlerinden’

Cumhuriyet Halk Partisi Silivri İlçe Başkanı Berker Esen tarafından yapılan basın açıklamasında şu ifadelere yer verildi;

Dün 19 Mayıs 1919’da kurtuluş mücadelemizin başladığı Samsun’da ülkemizin kurucusu, Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Onur Anıtı’na yapılan çirkin saldırıyı kınamak ve O’nun manevi hatırasına sahip çıkmak için bugün burada toplandık. Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Milli Mücadele yolunda ilk adımını attığı Samsun’da simge haline gelen Atatürk anıtına yapılan bu saygısızlığı asla kabul etmiyoruz. Bu saldırılar beyinleri yıkanmış kiralık katillerin, keşke Yunan kazansaydı diyecek kadar vatan ve millet bilincinden yoksun meczupların, 21.yy da saltanat ve hilafet özlemiyle üniter ulus devlet karşıtı tarih cahillerinin, kimi bildik çevrelerden aldıkları cesaretin sonucudur. Biliyoruz ki dün gerçekleşen sefil saldırı ülkemizin kurucusu ve banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e yapılan ne ilk ne de son saldırıdır. Geçtiğimiz zamanlarda da dönem dönem bu saldırılarla mücadele ettiğimizi unutmamak lazım. Ancak Atamızın heykelini dahi yıkmaya güç yetiremeyen bu sefil zihniyette şunu çok iyi bilsin ki Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve fikirleri bu ülkenin çimentosu, kalbi ve milli değeridir. Ve fikirler ölmez! “

“Faillerin hak ettikleri cezayı almalarını bekliyoruz”

“Yapılan bu alçak saldırı sadece Onur Anıtına değil bu ülkenin temel değerlerine, özgürlük fikrine ve Cumhuriyet devrimlere karşı yapılmıştır. Cumhuriyet değerlerine sıkı sıkıya bağlı, aydınlık ve modern Türkiye özlemiyle mücadele eden herkes bu süreci üzüntü ve kaygıyla takip etmektedir. Sürecin sonuna kadar takipçisi olacağız. Beyinleri yıkanmış faillerin hak ettikleri cezayı almalarını bekliyoruz. “

“Mobese kameralarını izleyenleri kamuoyunun takdirine bırakıyoruz”

Ayrıca mobese kameraları ile tüm Türkiye'yi dakika dakika izleyenlerin, heykele halat bağlanıp araçla çekilmeye çalışılırken kör sağır ve dilsizi oynamasını kamuoyunun takdirine bırakıyoruz. Bizler Türkiye Cumhuriyeti’nin ve Atatürk ilkelerinin yılmaz bekçileriyiz. Yıkamayacaksınız, O’na uzattığınız her el bizi daha çok birbirimize kenetler. Gündemi değiştirme çabasıyla yapılan bu sinsi provokasyona gelmeyeceğiz. Bizler O’nun ışığında, O’nun gösterdiği hedefe yürüyenler olarak Ulu Önder’imizin manevi hatırasına, ilke ve devrimlerine sonuna kadar sahip çıkacağımızı; bu uğurda bu hastalıklı zihniyet ile her daim mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğimizi bir kez daha yüksek sesle ifade etmek istiyoruz. Bu millet ne senden vazgeçer ne senin eserlerinden"

Güncelleme Tarihi: 04 Şubat 2022, 23:03