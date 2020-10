Esen: Kalbimiz Azerbaycan'la beraber

Cumhuriyet Halk Partisi Silivri İlçe Başkanı Berker Esen, Ermenistan'la savaşan Azerbaycan'a destek açıklamasında bulundu.

Esen, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

Ermenistan'ın bölge barışını tehdit eden saldırgan tutumuna karşı bölge halkları ve tüm Türk dünyası yet vücut olmak zorundadır. Başlatılan bu saldırılar uluslararası hukukun açık ihlalidir terördür. Yukarı Karabağ'daki Ermenistan işgali, 30 yıldır Kafkasya’da kanayan bir yaradır. Yıllardır süren bu işgal hem bölge güvenliğini hem de refahını tehdit etmektedir. Çatışmaların yaşandığı coğrafya ülkemizin Kafkasya ile bağlantısı için stratejik önem taşımaktadır.

Meselenin uluslararası hukuk zemininde çözümü için kardeş ülkemiz Azerbaycan'a her türlü desteği vermek zorundayız. Ermenistan, daha önce işgal etmiş olduğu Türk toprağı Karabağ’dan askerlerini derhal geri çekmelidir. Ermenistan unutmamalı ki, biz Türkler her zaman zulme karşı direnmeyi iyi bilmiş emperyalistlere ve iş birlikçilerine hiçbir zaman boyun eğmemiş bir milletiz.

4000 yıllık tarihimiz boyunca vatan toprağımızın tek karışına göz dikilmesine izin vermedik. Azerbaycanlı kardeşlerimiz tarih boyunca olduğu gibi bugün de topraklarımıza göz dikenlere izin vermeyecektir. Türk milleti olarak meselenin uluslararası zeminde çözülmemesi halinde Türk’ün bayrağı Karabağ’a dikilene kadar mücadelemizi her türlü platformda her türlü alanda her şekilde vermeye hazırız.

Cumhuriyet Halk Partisi olarak, yaşanan saldırıda şehit olan Azerbaycanlı kardeşlerimize bir kere daha Allah'tan rahmet, yaralılaraacil şifalar diliyoruz.

Kardeş ülkemiz Azerbaycan'ın acısı bizim de acımız davası bizim de davamızdır. Cumhuriyet Halk Partisi olarak kalbimiz, dualarımız ve desteğimiz Azerbaycan Cumhuriyeti ve Azerbaycanlı kardeşlerimiz ile beraberdir.