Esen, Kılıçdaroğlu ile görüştü

"İstanbul'un en genç ilçe başkanı" ünvanına sahip olan Cumhuriyet Halk Partisi Silivri İlçe Başkanı Berker Esen, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile bir araya geldi. İstanbul Milletvekili Zeynel Emre ile birlikte TBMM'deki çalışma odasında Kılıçdaroğlu ile buluşan gelen Esen, bir yıllık faaliyet raporunu sundu.Esen, görüşmeden sonra sosyal medya üzerinden şu açıklamayı yaptı:

"'Çalışıyoruz Kazanacağız' diyerek çıktığımız bu yolda İlçe Başkanlığı olarak gerçekleştirdiğimiz çalışmalarımızın yer aldığı 1 yıllık faaliyet raporumuzu, Bölge Milletvekilimiz Zeynel Emre ile birlikte Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na sundum. Genel Başkanımızla Silivri üzerine sohbet ederek çalışmalarımız hakkında kendisine bilgi verdim. Genel Başkanımız kendisinin de çalışmalarımızı yakından görmek istediğini belirterek en yakın zamanda Silivri’mize geleceğinin sözünü verdi."