Esen “Kişi Kendinden Bilir İşi”

Cumhuriyet Halk Partisi Silivri İlçe Başkanı Berker Esen, yaptığı yazılı açıklamada şu ifadelere yer verdi;

Kıymetli Silivrililer,

İlçemizdeki bazı siyasi partilerin ilçe başkanlarının, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu üzerinden polemik yaratma çabaları ile gündeme gelmeye çalıştığını sık sık görüyoruz. Geçtiğimiz gün MHP Silivri İlçe Başkanı Zafer Yalçın’da üretecek projesi, siyaseten söyleyecek sözü olmadığı için böyle bir çaba içine girdiğini gözlemledik.

“MAKAM FOTOĞRAFI ÇEKTİRMEK YERİNE VATANDAŞA KULAK VER”

MHP İlçe Başkanının komik iddialarına verilecek en güzel cevap aslında verdiği demeçte saklıdır. İlçe Başkanı bol bol makam fotoğrafı çektirmek yerine vatandaşa kulak verse ne kadar fide dağıtıldığını ne kadar süt alımı yapıldığını hemşerilerimizden öğrenebilir.

İBB Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu ve İstanbul Büyükşehir Belediyesinin siyasi temsilcileri olarak bizler 23 Haziran’da aldığımız 65 bin oyun her birinin ağırlığının farkındayız. Bizlere duyduğunuz güvene ve verdiğiniz 65 bin oya layık olmak için İBB Başkanımız Ekrem İmamoğlu ve Cumhuriyet Halk Partisi olarak gece gündüz demeden yorulmak nedir bilmeden çalışıyoruz ve çalışmaya devam edeceğiz.

“BOŞ LAF ÜRETMEK YERİNE İCRAAT YAPMAYA DEVAM EDECEĞİZ”

Bizler, bazıları gibi polemik yaratmak boş laf üretmek yerine İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem İmamoğlu önderliğinde Silivri’mizin yıllarca hak edip alamadığı hizmetlere ulaşması adına proje üretmeye icraat yapmaya devam edeceğiz.

“MHP SİLİVRİ TEMSİLCİSİNİ AYDINLATMAK ADINA BİLGİ VERELİM”

MHP’nin Silivri Temsilcisi Halk Süt projemiz için “İBB hangi köyden ve hangi üreticiden düzenli olarak süt alıyor? Açıklayabilirler mi?” demiş. Kamuoyunu ve MHP Silivri temsilcisini aydınlatmak adına bilgi verelim. Öncelikle sütü İBB değil İBB adına İstanbul ili Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği sütünü satmak isteyen köylüden Türkiye Ulusal Süt Konseyi’nin belirlediği fiyat olan 2,30 TL’ye alıyor. Daha sonra toplanan sütler Ak Gıda’nın tesislerinde paketlenerek İBB’nin Tuzla, Gürpınar ve Bayrampaşa dağıtım birimlerine teslim ediliyor. Projemizin en önemli noktalarından birisi de süt alım taahhüdünün 12 ay olmasıdır.

Yani MHP İlçe Başkanına, daha sade daha anlaşılır bir dille anlayacağı şekilde anlatacak olursak sütlerin toplanma ve paketlenme işlemleri İstanbul ili Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği ve Ak gıda tarafından gerçekleştiriliyor. İBB projede sadece İstanbul içindeki ihtiyaç sahiplerine sütün ulaştırılması noktasında görev alıyor. Şu anda Silivri’mizin Büyükçavuşlu, Beyciler, Çayırdere ve Bekirli mahalleleri olmak üzere 4 mahallemizden süt alımı yapılıyor. Ulusal Süt Konseyinin belirlediği fiyat üzerinden sütlerini toptan satmak isteyen vatandaşlarımızdan İBB adına birlik sütleri topluyor. Serbest piyasa ekonomisi gereği vatandaşlarımız isterse sütünü birliğe isterse perakende olarak kendisi satabiliyor. İstanbul Büyükşehir Belediyemiz bu proje ile 115 bin çocuğa aylık 750 ton sütü ücretsiz olarak sunuyor.

KİŞİ KENDİNDEN BİLİR İŞİ

Atalarımızın deyişi ile “kişi kendinden bilir işi” MHP İlçe Başkanın üzerine tam oturan bir sözdür. “Lafa gelince 'Silivri’den süt alıyoruz' diyorlar ancak doğruyu söylemiyorlar” diyerek herkesi kendileri gibi zannettiği için böyle yorumlarda bulunmasını normal karşılıyoruz. MHP İlçe Başkanı, İBB’nin ilçemizde yaptığı her hizmeti “koordine” ettiğini iddia ederek kendisi yapıyormuş gibi algı yaratmaya çalışan belediye başkanından süt araçlarının fotoğraflarını da isteyebilir.

Boş laflarla gündemde kalmaya çalışanlar üst geçit hakkında da soru sormuş. Hiç merak etmesinler İBB ekiplerimiz önümüzdeki ay sonuna kadar üstgeçidi tamamlayacak. Yeri gelmişken halkımızı da bilgilendirmek adına üst geçidimizin kolon imalatları tamamlanmış olup, her biri 80 ton ağırlığındaki 4 adet kirişinin döküm işi tamamlanmaktadır. Karayolları ile İBB arasında yazışmalar yapılmış olup, karayollarının vereceği onay ile e-5 karayolu kontrollü olarak trafiğe kapatılarak montaj işlemleri tamamlanacaktır. Merdiven ve asansör işlerinin de tamamlanması ile önümüzdeki ay sonuna kadar üst geçidin çalışmaları tamamlanarak halkımızın kullanımına açılacaktır.

Makamında fotoğraf vermekten başka icraatı olmayan MHP İlçe Başkanı, İBB Başkanımız Ekrem İmamoğlu’nun ilçemizde dağıttığı 750 bin fideyi hiçe sayarak bir kez daha halktan ne kadar kopuk olduğunu gözler önüne sermiştir. Zafer Yalçın önce ittifak ortağı olduğu partinin tarım politikaları ile ülke tarımının geldiği hali sorgulasın, neden fide, gübre ve ilaç fiyatları bu kadar artmış onları eleştirsin. İnandığı doğruları söylediği için partilerinden ihraç edilenlerinde dediği gibi fındık üreticisi başta olmak üzere ülkenin çiftçisine üreticisine ihanet edenleri eleştirsin! Sonra Ekrem Başkanımızın tarım politikaları üzerine uzun uzun kendisi ile konuşur anlatırız.

Kadıköy’de faaliyete başlayan, Beşiktaş’ta çalışmaları tamamlanmak üzere olan üretici pazarları ve halk marketler ile amacımız Silivri’de üretilen tarımsal ürünlerin sadece Silivri’ye değil İstanbul’un her bir köşesine ulaşmasını sağlamak. Buradan Silivrili üreticilerimize ürettikleri ürünleri satabilmeleri için ilçemizde de en kısa sürede mini üretici pazarları kurarak doğrudan tüketici ile buluşmalarını sağlayacağımızın müjdesini vermek istiyoruz. İlçe belediyemizin de bu konuda yapacağı her türlü çalışmaya da destek olmaya devam edeceğimizi bir kez daha ifade etmek istiyorum.

“TAVSİYEMİZ BOŞ LAF ÜRETEREK BOŞLUĞA DÜŞMEK YERİNE İCRAAT ÜRETSİN”

MHP İlçe Başkanı ilk defa iktidarla tanışmanın omuzlarında oluşturduğu baskıdan boş polemiklerle gündemi meşgul ederek kurtulamaz. İlçe Başkanına tavsiyemiz boş laf üreterek boşluğa düşmek yerine icraat üretsin. Zafer Yalçın’ın gerçek dışı olarak nitelendirdiği bilgiler “koordine ettiklerini” iddia ettikleri hizmetlerde açıkça görülmektedir. Kendisine tavsiyemiz bizden 4 ay sonra TBMM’ye getirdikleri su fiyat tarifesi ile ilgili kanun teklifini takip ederek el birliği ile halkımızın sıkıntısına çözüm bulmamıza yardımcı olmasıdır. Aynı zamanda çiftçimizi bu kadar düşünüyorsa, kendi partisinin Milletvekilleri ile görüşerek İstanbul Milletvekilimiz Akif Hamzaçebi’nin meclise taşıdığı 2B arazileri ile ilgili yasa tasarısı konusunda parlamento da destek olmasıdır. Yalçın’a bir tavsiyemiz de Silivri Belediye TV’de turşu tarifi izlemek yerine İBB TV’yi izleyerek İstanbul Büyükşehir Belediyemizin ilçemiz ve tüm İstanbul’da gerçekleştirdiği çalışmaları yakından takip etmesidir.

Silivri’mizin sorunlarıyla ilgilenmeye ve gerçekten çözüm üretmeye niyeti varsa Zafer Yalçın’a istediği bağımsız bir platformda Silivri kamuoyu önünde Silivri’mizin sorunlarını konuşma ve soracağı soruları cevaplayarak eksik kalan bilgisini tamamlama, eleştirilerinin altını doldurma fırsatı da sunabiliriz.

BERKER ESEN

CHP Silivri İlçe Başkanı