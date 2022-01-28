Esen: Tüm kademelerimiz ile hemşerilerimizin yanında olduk

CHP İlçe Başkanı Berker Esen, karla mücadelede İBB ve ilçe yönetimi olarak gerçekleştirdikleri faaliyetleri kamuoyuyla şöyle paylaştı: “Geçtiğimiz Pazar günü başlayan ve hafta içi itibariyle tüm İstanbul'u etkisi altına alan yoğun kar yağışı bugün itibari ile İstanbul'umuz ile birlikte ilçemizi de terk etti. Bu süreç içerisinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekiplerimiz 24 saat esasına dayalı olarak; 18 Kar Küreme Aracı, 2 Loder, 6 Beko Loder, 7 Greyder, 33 Traktör ve 100 Personel ile Silivri'de görevinin başındaydı.

Sorumluluk sahamız içerisindeki tüm yollara gerekli müdahaleler imkanlar dahilinde zamanında yapılıp, ana arterlerde sürdürülen kar küreme, tuzlama ve temizleme çalışmalarına ekiplerimizce aralıksız devam edildi.

“TÜM ŞİKAYETLERE ZAMANINDA MÜDAHALE EDEREK VATANDAŞLARIMIZIN MAĞDURİYET YAŞAMASININ ÖNÜNE GEÇMİŞTİR”

İBB Avrupa Yakası 5. Bölge Yol Bakım ve Onarım Müdürlüğü ekiplerimiz ve İBB 153 Yerinde Çözüm Ekibimiz iletilen tüm şikayetlere zamanında müdahale ederek vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamasının önüne geçmiştir.

Can dostlarımızın zor durumda kalmaması adına İBB ekiplerimizce düzenli olarak besleme çalışmaları gerçekleştirilmiştir.

İlçe Başkanlığımızca, TEM Otoyolu İstanbul istikameti, Selimpaşa Mevkiinde yolda mahsur kalan vatandaşlarımıza çay ve sıcak çorba ikramında bulunulmuştur.

“TÜM KADEMELERİMİZ İLE SİLİVRİLİ HEMŞERİLERİMİZİN YANINDA OLDUK”

Yoğun kar yağışı sırasında CHP Silivri İlçe Başkanlığı olarak tüm kademelerimiz ile Silivrili Hemşerilerimizin yanında olduk. Yönetim kademelerimiz ile gerçekleştirilen tüm çalışmaları yerinde inceledik. Muhtarlarımız ile koordineli bir şekilde çalışarak taleplerin hızlı bir şekilde yerine getirilmesi için tüm imkanlarımızı seferber ettik.

İlçe Yöneticilerimiz, İBB ve Silivri Belediyesi Meclis Üyelerimiz, Mahalle Temsilcilerimiz çalışmaların başından sonuna kadar ekiplerin yanında yer alarak çalışmaları yerinde gözlemledi, vatandaşlarımızın taleplerinin yerine getirilmesi konusunda azami özen gösterdi.

TEŞEKKÜR

İlçemizde tüm yolların açılmasında üst düzey çaba sarf eden İBB ekiplerimize, koordinasyon konusunda destek olan tüm muhtarlarımıza CHP Silivri İlçe Başkanlığı olarak teşekkür ederiz.”