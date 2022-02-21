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Eski CHP Milletvekili Hasan Tahsin Uzun, Erdek’te vefat etti

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Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) eski Kırklareli milletvekili Hasan Tahsin Uzun (97), Balıkesir’in Erdek ilçesinde vefat etti.

Eski CHP Milletvekili Hasan Tahsin Uzun, Erdek’te vefat etti
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Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) eski Kırklareli milletvekili Hasan Tahsin Uzun (97), Balıkesir’in Erdek ilçesinde vefat etti.

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CHP’li eski milletvekili Hasan Tahsin Uzun 97 yaşında hayatını kaybetti. 1925 yılında Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesinde doğan Uzun, Edirne Öğretmen Okulu’ndan mezun olduktan sonra öğretmenliğe Samsun’da başladı. Uzun, bir süre çiftçilik ve yerel gazetecilik yaptıktan sonra İsmet İnönü’nün genel başkanlığındaki CHP’nin, 12 ve 13’üncü dönem Kırklareli milletvekili olarak TBMM’de yer aldı. Emekli olduktan sonra Balıkesir’in Erdek ilçesine yerleşen ve bir mülkünü satarak CHP’ye bağışlayan Hasan Tahsin Uzun, ayrıca CHP Erdek İlçe Başkanlığına kütüphane bağışında bulundu.

Uzun’un cenazesi, Pazartesi günü Yalı Camii’nde kılınacak öğle namazının ardından Erdek mezarlığında toprağa verilecek.

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