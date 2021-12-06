Gelecek partisinden Pazar mesaisi

Gelecek partisi Silivri İlçe Başkanlığın esnaf ve vatandaşlarla buluşmaya devam ediyor. İlçe Başkanı Dr. Ümit Beyatlı, Genel başkan yardımcısı Prof. Salih Aynural, İl yönetim kurulu üyesi Banu Anıl ve İl kadın kolları yöneticisi Perihan Togay ile birlikte Selimpaşa’da semt pazarındaki esnaflarla buluştu. Vatandaş ve esnafların yoğun ilgisiyle karşılanan Gelecek partisi temsilcileri daha sonra Çayırdere ve Sayalar mahallerine geçti.

Gelecek partisi yöneticileri, Çayırdere ve Sayalar mahallerine yapılan ziyaretlerde önce mahalle muhtarları sonra da mahalle sakinleri ile bir aya geldi. Köy kahvesinde bulunan vatandaşların sorunlarını dinleyen Gelecek partililerin esnaf ve vatandaş buluşmaları gün boyu sürdü.

Güncelleme Tarihi: 06 Aralık 2021, 00:27