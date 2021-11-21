Gelecek Partisi’nden Silivri çıkarması

Gelecek Partisi Silivri İlçe Başkanı Dr. Ümit Beyatlı, Gelecek partisi etik kurulu Başkanı Ahmet Oğuz Karaoğlu, Genel merkez yönetim kurulu üyesi Sevda Yılmaz, İstanbul İl yöneticileri ile parti mensupları adeta Silivri’ye çıkarma yaptı.

Günün tamamında esnaflarla birlikte geçiren Gelecek Partisi mensupları, Silivri Sanayi sitesi esnaflarıyla bir araya geldi. Sanayi sitesi kooperatifi başkanı Ercan Çalışkan’ı makamında ziyaret etti. Esnaflar tarafından büyük bir ilgiyle karşılanan Gelecek partisi mensupları, esnafların sorunlarını dinleyerek karşılıklı fikir alışverişinde bulundu.

Ziyaretlerin ardından değerlendirmelerde bulunan Gelecek Partisi Silivri İlçe Başkanı Dr. Ümit Beyatlı “Günün tamamını esnaflarımızla birlikte geçirdik. Bizleri büyük bir ilgiyle karşıladılar. Tüm esnaflarımıza gösterdikleri yoğun ilgiden dolayı sonsuz teşekkürler ediyorum” dedi.