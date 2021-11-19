Gençoğlu: "Kardeşliğimizi kimse bozamaz"

BAL-GÖÇ, BGF Federasyonu ve BRT Konfederasyonu Şeref Başkanı Turhan Gençoğlu, Bulgaristan seçimlerini protesto edenlerle ilgili yaptığı açıklamada, “Parmakla sayılacak kadar az olan bu kişiler kardeşliğimizi hiçbir zaman bozamayacaklar" dedi.

Bulgaristan’da geçen hafta sonu yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turu 21 Kasım Pazar günü yapılacak. Bazı kesimler tarafından seçimlerin protesto edilmesinin ardından açıklamalarda bulunan Balkan Göçmenleri Kültür ve Dayanışma Derneği, (BAL-GÖÇ) Balkan Türkleri Göçmen ve Mülteci Dernekleri Federasyonu, (BGF) ve Balkan Rumeli Türkleri Göçmenleri Konfederasyonu (BRTK) Onursal Başkanı Turhan Gençoğlu, “Son günlerde dostumuz, komşumuz ve ortak çıkarlarımız olan Bulgaristan’da yapılan uygunsuz gösterilerden büyük üzüntü duymaktayız. Hepimizin malumu olduğu üzere bu kardeşlerimiz 1980’li yılların ortasında Bulgaristan tarihine kara leke olarak geçen Jivkof rejiminin asimilasyon politikası yüzünden doğup büyüdükleri topraklardan kopartılarak zorunlu göçe maruz kalmışlardır. Bulundukları süre içerisinde ve her zaman örnek bir Bulgaristan vatandaşı olan ve olmaya devam edecek olan bu kardeşlerimize reva görülen bu davranıştan dolayı zamanın Başbakanı Kostov 6 Kasım 1998 tarihinde Bursa’da özel olarak organize ettiğimiz bir etkinlikte yapılanlardan büyük üzüntü duyduklarını, bunların Bulgaristan halkına mal edilmemesi gerektiğini belirterek yapılanlardan dolayı bizlerden özür dilemiştir” dedi.

“Herkes şunu iyi bilmelidir ki, bu kardeşlerimize uygulanan eşi benzeri görülmemiş asimilasyon politikası bir insanlık ayıbıdır ve atalarının yapmış olduğu bu yanlıştan dolayı Bulgaristan halkının büyük çoğunluğunun hala çok mahcup olduğundan hiçbir şüphemiz yoktur” diyen Gençoğlu, “Birçok topluluklara nazaran farklı statüde olması gereken bu kardeşlerimiz hiçbir engele maruz kalmaksızın hür iradeleri ile bulundukları ülkelerde seçme ve seçilme hakkına sahip olmaları gerekmektedir. Zira bu kardeşlerimizin doğup büyüdükleri topraklar ile bağlarını koparmaları imkansızdır ve yaşamının bir kısmını Bulgaristan’da ve bir kısmını da yoğun göçe zorlandığı ülkelerde geçirmektedirler. Avrupa ile entegrasyon sürecinde büyük adımlar atmış olan Bulgaristan’daki seçimler sırasında Türkiye’deki Bulgaristan vatandaşı seçmenlerinin en temel hakkı olan seçme ve seçilme hakkını kullanmaları gayet doğaldır. Parmakla sayılacak kadar az olan bu aşırı uçlara ait kişilerin kardeşliğimizi hiçbir zaman bozamayacaklarını bilmelerini önemle belirtir, 21 Kasım Pazar günü yapılacak Bulgaristan Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimlerinin hayırlara vesile olmasını temenni ederim” şeklinde konuştu.