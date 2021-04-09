Eski Anavatan Partisi, Teşkilat Başkanı Ali Karnap’ın kurmuş olduğu “Güç Birliği Partisi” nin Silivri İlçe Başkanlığı görevine getirilen Ömer Sayan, ilçe protokolüne ziyaretlerde bulundu. İlk resmi ziyaretini İlçe Kaymakamı Ali Partal’a gerçekleştiren Sayan, partisininim ilçe genelindeki çalışmalarından bahsetti. Başkan Sayan daha sonra ilçe Emniyet Müdürü Cemil Erim’i de makamında ziyaret ederek çalışmaları hakkında bilgiler verdi.
Güç birliği partisinden protokol ziyaretleri
Güç Birliği Partisi Silivri İlçe Başkanı Ömer Sayan, protokol ziyaretlerinde bulundu.