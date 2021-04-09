Güç birliği partisinden protokol ziyaretleri

Eski Anavatan Partisi, Teşkilat Başkanı Ali Karnap’ın kurmuş olduğu “Güç Birliği Partisi” nin Silivri İlçe Başkanlığı görevine getirilen Ömer Sayan, ilçe protokolüne ziyaretlerde bulundu. İlk resmi ziyaretini İlçe Kaymakamı Ali Partal’a gerçekleştiren Sayan, partisininim ilçe genelindeki çalışmalarından bahsetti. Başkan Sayan daha sonra ilçe Emniyet Müdürü Cemil Erim’i de makamında ziyaret ederek çalışmaları hakkında bilgiler verdi.

Güncelleme Tarihi: 09 Nisan 2021, 15:47