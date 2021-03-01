Halkalı-Havalimanı Metrosu’nda son kısmı için start verildi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’nun Halkalı-Havalimanı Metrosu’nda son kısmı için gerçekleşen kazı töreninde yaptığı açıklamada ’’İstanbul’a Altunizade-Çamlıca ve Kazlıçeşme-Sirkeci hatları olmak üzere iki raylı sistem hattı daha kazandırıyoruz’’ dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’nun katılımıyla Halkalı-İstanbul Havalimanı Metrosu 2TBM’nin son kesiminde kazıya başlama töreni gerçekleşti. İstanbul’da yapımı devam eden projeler bittiğinde raylı sistem ağının 251 kilometreden 342 kilometreye yükseleceğini belirten Karaismailoğlu, bu 342 kilometrenin yüzde 50’sini bakanlığın kazandırmış olacağını kaydetti.

Küçükçekmece-Halkalı-Kayaşehir-Başakşehir-Arnavutköy-İstanbul Havalimanı Metro hattının; Olimpiyatköy-Halkalı kesimindeki tünelimize ilk kazmayı vurduklarını açıklayan Bakan Karaismailoğlu, “Başlayacağımız kazı çalışmalarında, toplam 11 bin 800 metre ilerleyerek, bu yılın sonunda Halkalı İstasyonu’muza ulaşmayı planlıyoruz. Marmaray Halkalı İstasyonu ile başlayan yüzde 55’lik ilerleme kaydettiğimiz 31,5 kilometrelik bu hatta; Marmaray, Küçükçekmece Halkalı, Olimpiyatköy, Kayaşehir, Fenertepe, Avnavutköy-2, Arnavutköy-1 ve Havalimanı istasyonları yer alıyor. Halkalı-Havalimanı Hattımız; Halkalı İstasyonundan Marmaray Banliyo hattına, Olimpiyatköy ve Kayasehir istasyonlarında Kayaşehir- Kirazlı-Otogar-Yenikapı Metrosuna, Havaalanından da İstanbul Havalimanı-Kağıthane- Gayrettepe hattına bağlanacaktır. İstanbul Havalimanı ile kentin merkezi lokasyonları arasındaki ulaşımın süresini, 30 dakikanın altına indirmeyi amaçlıyoruz. Bu süreye ulaşmak için; hat ve araç tasarımlarımızı yaparken, saatte 120 kilometrelik hıza çıkarak ülkemizin en hızlı metrosunu yapmayı hedefledik. Bu hatların tamamlanması ile Beşiktaş Kağıthane, Kemerburgaz’dan Arnavutköy, Başakşehir, Küçükçekmece ye de metro bağlantıları sağlanmış olacaktır. Böylece Gebze’den Halkalı’ya uzanan marmaray hattının devamında Halkalı- İstanbul havalimanı ve Havalimanı- Gayrettepe hatları ile toplam da yaklaşık 146 km’lik İstanbul’u çepeçevre saran bir raylı sistem hattı tamamlanmış olacaktır” dedi.

“İstanbul’da yapımına devam ettiğimiz 6 hat kısa bir süre içinde hizmete girecek”

“Bugün, İstanbul’da yapımını tamamlayıp, halkımızın hizmetine sunduğumuz Marmaray ve Levent-Hisarüstü metrosu ile 80 kilometrelik bir hattımız bulunuyor” diyen bakan Karaismailoğlu, “İstanbul’da yapımına devam ettiğimiz 6 hat da inşallah kısa bir süre içinde hizmete girecek; şu anda yapımı süren; Pendik-Tavşantepe-Sabiha Gökçen Havalimanı Metro hattı, Bakırköy sahil- Bahçelievler-Güngören-Bağcılar Kirazlı Metro hattı, Başakşehir-Çam ve Sakura Hastanesi- Kayaşehir Metro hattı, Beşiktaş Gayrettepe-Kağıthane-İstanbul Havalimanı Metro hattı ve Halkalı-Başakşehir-Arnavutköy-İstanbul Havalimanı Metro hattı projelerinin toplam uzunluğu 91 kilometredir ve çalışmaları büyük bir hızla devam etmektedir. Devam eden çalışmalarımız kadar kentimizin ihtiyacı olan yenilikleri üretmeye; en güncel ve en hızlı altyapıyı İstanbullu hemşehrilerimizle buluşturmak adına yaptığımız çalışmaları özveri ile sürdürülmektedir. Elbette megakentteki raylı sistem projelerimiz bunlarla sınırlı kalmayacak; 4,5 km’lik Altunizade-Ferah Mahallesi-Çamlıca Raylı Sistem Projesi ve 8,4 km’lik Kazlıçeşme-Sirkeci Kentsel Ulaşım ve Rekreasyon Dönüşüm Projemizde de planlama aşamasındayız. İstanbul’umuza 12,9 km’lik 2 yeni raylı sistem hattı daha kazandırıyoruz. Şu an İstanbul’un raylı sistem ağının 251 kilometre olduğu düşünüldüğünde, yapımı devam eden projelerimiz bittiğinde bu rakam 342 kilometreye yükselecek. Bu 342 kilometrenin % 50’sini bakanlığımız kazandırmış olacaktır. Her şeyin en iyisine layık olan İstanbulluların hayatına ve İstanbul’a kattığımız her yenilik ve konfor unsuru bizler için ayrı bir gurur kaynağıdır” dedi.

"Yaptığımız bütün işler 2053, 2071 in planlandığı master planın birer parçalarıdır”

Marmaray, Avrasya Tüneli, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Kuzey Marmara Otoyolu, İstanbul İzmir otoyolu, İstanbul Havalimanı ve pek çok raylı sistem projesi, getirdikleri faydalarla İstanbul halkının vazgeçilmezi olduğunu vurgulayan Bakan Karaismailoğlu, “İstanbullu hemşehrilerimizin hayatlarına konfor ve hız katarken, zaman ve enerji tasarrufu yanında düşük maliyetli birer ulaşım seçeneği sunulmaktadır. İstanbul, devlet aklı ve iradesi ile hareket edilmesi gereken, geleceğini en üstün nitelikli ve kalıcı projelerle tasarlamak zorunda olduğumuz, stratejik bir dünya kentidir. Yaptığımız bütün işler 2053, 2071 in planlandığı uzun soluklu stratejik bir ulaşım Master planın birer parçalarıdır. Kanal İstanbul da bu planın önemli bir parçasıdır. Bu nedenle İstanbullular müsterih olsunlar. Her zaman ve şartta, İstanbul’a ve İstanbullulara hizmet etmeye devam edeceğiz. Bildiğiniz gibi sadece İstanbul’da değil güzel memleketimizin her noktasında, yaklaşık 4 bin aktif şantiyede, daha iyi bir gelecek için durup dinlenmeden çalışıyoruz. Gayretimize bütün halkımız şahittir. Halkımızın ferasetinden ve bize olan itimadından bir tek gün bile şüphe duymayarak yolumuza devam edeceğiz. Küçükçekmece-Halkalı-Başakşehir-Arnavutköy-Havalimanı hızlı metrosunda 3 bin çalışanımız ve 6 Tünel Açma Makinesi-Köstebek (TBM) ile kazılan metromuza daha da hız veriyoruz. Halkalı-İstanbul Havalimanı Hattımızın kazı çalışmalarına 2 TBM daha katılıyor. Kayaşehir Olimpiyatköy İstasyonu’ndaki 2 adet tünel açma makinası kazı çalışmasını aynı anda başlatıyoruz. İstanbul’umuza ve Türkiye’mize hayırlı uğurlu olsun. Kazasız-belasız bir şekilde, yılın sonunda, ışığı hep birlikte görelim İnşallah. Projede emeği geçen tüm arkadaşlarıma huzurlarınızda başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.