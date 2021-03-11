HDP’ye formül bulundu

Kapatma davası açılmasına gerek kalmadan, terörle ilintili olduğu gerekçesiyle bir parti hakkında hazine yardımının kesilmesi için doğrudan dava açılabilecek.

Türkiye Gazetesi’nin haberine göre, MHP’nin gündeme getirdiği HDP’nin kapatılması konusundaki tartışmalar sürerken, parti kapatmalara soğuk bakan AK Parti, kapatma davasına gerek kalmadan, HDP’ye yapılan hazine yardımının kesilmesi için formül geliştirdi. Buna göre, Siyasi Partiler Yasasının 102’nci maddesinde değişiklik yapılacak ve teröre bulaşan partilerin hazine yardımının kesilmesi için dava açılabilmesine imkân sağlanacak. Mevcut düzenlemede, hazine yardımının kesilmesi yaptırımı ancak kapatma davasının bir sonucu olarak uygulanıyor. Mevcut yasada, Anayasa Mahkemesi bir partinin kapatılması yerine hazine yardımının kesilmesine yönelik karar verebiliyor. Ancak bu karar için o parti hakkında önce kapatma davası açılması gerekiyor. Yeni düzenleme ile Yargıtay, terörle bağı olan partilerin hazine yardımının kesilmesi konusunda, kapatma davasına gerek kalmadan, Anayasa Mahkemesine doğrudan dava açabilecek. Dava sonucunda, söz konusu partinin hazine yardımının kesilmesi kararı alınabilecek. HDP’nin 2021 yılı için alacağı hazine yardımı 57 milyon lira olarak belirlenmişti.

AK Parti’nin siyasi partiler ve seçim mevzuatı değişiklikleri kapsamında hazırlıklarını sürdürdüğü taslakta ayrıca seçim barajının yüzde 7 olması, hazine yardımının da ancak oy oranı yüzde 7 ve üstü olan partilere verilmesi öngörülüyor. Mevcut düzenlemeye göre yüzde 3 ve üstü oy alan partiler de hazine yardımından yararlanabiliyor. AK Parti’nin taslağında, seçim çevresi sayısının da artırılması öngörülüyor. Buna göre, bir seçim çevresinin en fazla 7 milletvekilinden oluşacağı belirtilirken, YSK nüfus ve bölgesel yakınlıkları da dikkate alarak bir seçim çevresinde çıkarılacak milletvekili sayısını belirleyecek. Bazı illerde bir seçim çevresinde çıkarılacak milletvekili sayısı 2 veya 3, bazı yerlerde 6 olabilecek. Seçim çevresi sayısının artırılmasının siyasi partilere yansımasına ilişkin de bir simülasyon yapıldı. AK Parti’nin 2018 milletvekili seçim sonuçlarını baz alarak hazırladığı simülasyona göre seçim çevresi sayısı artarsa, AK Parti 12, CHP ise 6 veya 7 fazla milletvekili kazanıyor. MHP, İyi Parti ve HDP’nin ise 3 veya 4 milletvekili eksik çıkaracağı belirtiliyor. AK Parti, muhtarlık seçimlerinin, yerel seçimlerden 3 ay sonra yapılmasına ilişkin de düzenleme yapılacak.