İBB Başkanı İmamoğlu "Mobese kamerasının servis edilmesi karşısında ben takipçi olacağım"

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, tartışılan balıkçı fotoğrafına ilişkin olarak, "Devletin imkanları kullanılarak bir mobese kamerasının görüntülerinin böylesi bir magazinsel sürecin parçası yapılacak şekilde servis edilmesinin sağlanmasının karşısında ben takipçi olacağım" dedi.

İBB Başkanı İmamoğlu AKOM’da düzenlediği basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı. İmamoğlu İstanbul’da kar yağışı nedeniyle büyük sorunların yaşandığı sırada Sarıyer’de bir balıkçıda Birleşik Krallık Ankara Büyükelçisi Dominick Chilcott ile yemekte bir araya gelmesine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İmamoğlu, "Benim tabii yoğun bir gündemde çalışırken böyle bir yemeğe gitme meselemin bu kadar gündeme taşınılmasını, taşıtılmasını ve bu süreç ile ilgili manipülasyonu şaşkınlıkla takip ettiğimi ifade edeyim. Bir Büyükelçi ile Türkiye’nin en yoğun ilişkide bulunduğu bir ülkenin temsilcisi ile yenilen bir yemekten bahsediyoruz. Kaldı ki bu yemek daha önce büyükşehir belediyesini ziyaret etmiş, kendisi ile beraber resmi görüşmemizi yapmış, akabinde böyle bir buluşmayı tasarlamış belediye başkanıydım. Biz yaklaşık 25 gün önce böyle bir buluşma gününü netleştirmiştik. Hatta gideceğimiz mekanı da belirlemiştik. O mekanda gizli bir yemek değil bu. Zaten kamuya açık bir alan. Benim 23 yıllık gittiğim bir mekan. Orada yaşanan bazı hususlar beni üzmüştür. Sayın büyükelçi bu kara rağmen verdiği söz gereği bir gün önce kalıp İstanbul’a gelmiştir. Gün boyu yaptığımız çalışmalardan sonra bir vakit dilimi ayırıp oraya gidip resmi buluşmayı eşlerimizle beraber yaptık. Sohbet ettik, yemeği ülkemizi konuştuk. Ülkemiz İngiltere ilişkileri ile ilgili sohbet ettik. İBB Başkanının karla mücadele kadar dünya ülke temsilcileri ile kuracağı ilişki de görevidir ve sorumluluğudur" ifadelerini kullandı.

Restorana gidişine ilişkin güvenlik kamera görüntülerine de değinen İmamoğlu, "Devletin imkanları kullanılarak bir mobese kamerasının görüntülerinin böylesi bir magazinsel sürecin parçası yapılacak şekilde servis edilmesinin sağlanmasının karşısında ben takipçi olacağım. Bu çok önemli bir meseledir. Ben bu konudaki düşüncemi İstanbul Valisi sayın Yerlikaya ile dün ve bugün paylaştım. Çünkü İstanbul’un Mülki Amiri olarak benim tereddütlerimi gidermekle görevli olduğunu düşünüyorum. düşünüyor. Özellikle bu kamera sistemleri bir suçun önlenmesi, bir kazanın tespiti için kullanılır. Bu kameralarda biz İstanbul’u takip ediyoruz. Biz bir görüntüyü hiçbir arkadaşım, hiçbir yere servis edemez. Bunun kuralları vardır. Genel Başkanımız da dile getirdi. Bazı takip iddiaları, dinleme iddiaları dile getirdi. Biz bundan çekinmeyiz. Takip ediliyoruz, dinleniyoruz vs... Ama mobese gibi hususlar ne için kullanılacağı yazıyor. Bu sürecin bir parçası yapılarak servis ediliyor, biriler bunu kullanıyor bu çok önemli bir meseledir. Meselenin hukuki olarak takipçisi olacağım, mücadelemin devam edeceğini ifade edeyim" şeklinde konuştu.