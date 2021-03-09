“İBB Başkanının rotası yine şaştı”

AK Parti İlçe Başkanı Mutlu Bozoğlu, İBB başkanı Ekrem İmamoğlu’nun sosyal medya hesabından “Silivri uzun yıllardır İBB'den hak ettiği hizmeti alamıyordu, şimdi art arda önemli yatırımlar yapıyoruz. Müjdat Gürsü Stadı’nı baştan sona yeniledik, yeni spor alanları ekledik. Spor kulüpleri ile çevre sakinlerinin rahatlıkla kullanabileceği bir spor tesisi olacak” paylaşımına cevap verdi.

“SİYASİ KURNAZLIK YAPAN İMAMOĞLU’NA HATIRLATALIM”

Bozoğlu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun “siyasi kurnazlık” yaptığını belirterek “AK Parti döneminde 2007 yılında Silivri’ye kazandırılan Müjdat Gürsu spor tesisi üzerinden siyasi kurnazlık yapan İmamoğlu’na hatırlatalım; AK Parti döneminde İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından Silivri’ye Sadece İski tarafından toplam 1.7 milyar TL yatırım yapılmıştır.” dedi

“AK Partinin 2007 yılında dev bir spor tesisi olarak ilçeye kazandırdığı da hatırlatan Bozoğlu “yılda 6000 kişi ye hizmet veren Müjdat Gürsu Spor Kompleksinin için de bulunan değerli yatırımlar; 2800 Tribün Kapasiteli Futbol Stadı, 3 Adet Kapalı Tenis Kortu, Açık Tenis kortu, Basketbol Sahası, Voleybol Sahası, Masa tenisleri, 3 Adet Halı Saha” dedi

“SİZ YALAN SİYASETİ YAPMAYA DEVAM EDİN”

“Sizin yıllardır hizmet mağduru diye bahsettiğiniz Silivri’de yapılan hizmetleri Silivri halkı çok iyi biliyor. Siz yalan siyaseti yapmaya devam edin. AK Partinin ülkemize ve ilçemize kazandırdığı eserler yatırımlar saymakla bitmez” dedi.