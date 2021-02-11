İBB’den Küçük Ölçekli Balıkçılara Destek

Piri Mehmet Paşa Mahallesi Muhtarı Serhat Ateş ile birlikte Silivri Balıkçılar Kooperatifi Başkanı Zafer Güler ve balıkçı esnafını ziyaret eden CHP İlçe Başkanı Berker Esen ve ilçe yöneticileri, İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından küçük ölçekli balıkçılara yönelik gerçekleştirilen tekne bakım malzeme desteği konusunda bilgilendirmede bulundu.
Yapılacak desteklemeden faydalanmak isteyen balıkçıların başvurularını 12 Mart 2021 tarihinde kadar Silivri Balıkçılar Kooperatifi ve Selimpaşa Su Ürünleri Kooperatiflerine başvurabilecekleri belirtildi.