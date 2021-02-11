İBB’den Küçük Ölçekli Balıkçılara Destek

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından küçük ölçekli balıkçılara yönelik gerçekleştirilen tekne bakım malzeme desteği konusunda CHP İlçe Başkanı Berker Esen ve ilçe yöneticileri, Silivri Balıkçılar Kooperatifi Başkanı Zafer Güler ve balıkçı esnafını ziyaret ederek yapılacak olan malzeme desteği konusunda bilgilendirmelerde bulundu.