İçişleri Bakanı Soylu, Arnavutköy’de muhtarlarla bir araya geldi

İstanbul’da bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Arnavutköy’de muhtarlarla bir araya geldi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Arnavutköy Belediyesi Nuri Pakdil Kültür Merkezi’nde düzenlenen toplantıda ilçede görev yapan mahalle muhtarları ile bir araya geldi. Yaklaşık 2 saat süren toplantı basına kapalı gerçekleşti. Toplantıda tüm mahalle muhtarlarına teker teker söz verilerek, mahalleler ile ilgili sorun ve problemler dinlendi. Bakan Soylu daha sonra Fatih’te bulunan muhtarlar toplantısına katılmak üzere binadan ayrıldı.