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İçişleri Bakanı Soylu, Kamerun Ulusal Güvenlikten Sorumlu Yüksek Temsilcisi ile görüştü

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kamerun Ulusal Güvenlikten Sorumlu Yüksek Temsilcisi Martin Mbarga ile bir araya geldi.

İçişleri Bakanı Soylu, Kamerun Ulusal Güvenlikten Sorumlu Yüksek Temsilcisi ile görüştü
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kamerun Ulusal Güvenlikten Sorumlu Yüksek Temsilcisi Martin Mbarga ile bir araya geldi.

Interpol’ün 89’uncu Genel Kurulu ikinci gününde Haliç Kongre Merkezinde devam ediyor. 160 ülkeden temsilcinin katıldığı genel kurulda, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu dış ülke temsilcileriyle görüşmelerini sürdürüyor. Genel Kurulun ilk gününde sırasıyla, Sırbistan İçişleri Bakanı Aleksandar Vulin, Angola İçişleri Bakanı Eugenio Laborinho, Güney Afrika Cumhuriyeti Polis Bakanı Bhekukhona Cele ve Kazakistan İçişleri Bakanı Yerlan Turgumbayev ile bir araya gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bugün ilk görüşmesini saat 13.30’da Kamerun Ulusal Güvenlikten Sorumlu Yüksek Temsilcisi Martin Mbarga ile gerçekleştirdi.

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