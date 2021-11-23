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İçişleri Bakanı Soylu, Sırbistanlı mevkidaşı Vulin’le bir araya geldi

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul’da düzenlenen 89. İnternet Genel Kurul Toplantısı sonrası Sırbistan İçişleri Bakanı Aleksandar Vulin ile bir araya geldi.

İçişleri Bakanı Soylu, Sırbistanlı mevkidaşı Vulin’le bir araya geldi
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul’da düzenlenen 89. İnternet Genel Kurul Toplantısı sonrası Sırbistan İçişleri Bakanı Aleksandar Vulin ile bir araya geldi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Haliç Kongre Merkezi’nde düzenlenen 89. İnterpol Genel Kurul Toplantısının açılış töreni sonrası Sırbistan İçişleri Bakanı Aleksandar Vulin ile Balat’ta bulunan Deniz Şube Müdürlüğünde öğlen yemeğinde bir araya geldi.

Bakan Süleyman Soylu ve Sırbistanlı mevkiidaşı Aleksandar Vulin’le arasında gerçekleşen görüşmede her iki ülke arasında yapılan çalışmaların aynı şekilde devam etmesi, Türkiye - Sırbistan ilişkilerinin güçlü bir şekilde ve aynı kararlılıkla çok daha ileri boyutlara ulaşması hedefine yönelik çalışma önerileri müzakere edildi.

Samimi bir ortamda gerçekleşen görüşmede, Sırbistan İçişleri Bakanı Aleksandar Vulin, ilgilerinden dolayı Bakan Soylu’ya teşekkürlerini iletti.

İkili arasında oldukça samimi ortamda gerçekleşen görüşme daha sonra basına kapalı olarak devam etti.

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