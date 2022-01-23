İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Dağdaki silahlı eleman sayısı 150’nin altına geldi. Eylem sayısı 2014’de 2 bin 814’tü, 2021 yılı sonu itibariyle 141’e düştü. Bunun çoğunluğu da sınır ötesinden taciz atışı şeklindedir" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Dağdaki silahlı eleman sayısı 150’nin altına geldi. Eylem sayısı 2014’de 2 bin 814’tü, 2021 yılı sonu itibariyle 141’e düştü. Bunun çoğunluğu da sınır ötesinden taciz atışı şeklindedir" dedi.