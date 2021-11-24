İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ürdünlü mevkidaşı ile görüştü

İSTANBUL (İHA) – İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ürdün İçişleri Bakanı Mazin Alfarrayeh ile görüştü. Bakan Soylu, “FETÖ konusunda ortaya koyduğunuz irade tüm dünyaya örnektir” diyerek mevkidaşına teşekkür etti.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Interpol’ün 89’uncu Genel Kurulunun ikinci gününde Haliç Kongre Merkezi’ndeki ikinci ikili görüşmesini gerçekleştirdi. İlk olarak saat 13.30’da Kamerun Ulusal Güvenlikten Sorumlu Yüksek Temsilcisi Martin Mbarga ile bir araya gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bu görüşmenin ardından 14.30’da Ürdün İçişleri Bakanı Mazin Alfarrayeh ile buluştu. Bakan Soylu, FETÖ konusunda Ürdün’ün ortaya koyduğu tavrın tüm dünyaya örnek teşkil ettiğini ifade etti. İki ülke arasındaki ilişkilerin diplomasiden ibaret olmadığını belirten Soylu, bunun ilelebet muhafaza edilmesi gereken bir dostluk olduğu vurgusunu yaptı.

“FETÖ konusunda ortaya koyduğunuz irade tüm dünyaya örnektir”

İkili görüşme öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “Ürdün ile Türkiye’nin dostluğu, bizim ilelebet muhafaza etmek ve gelecek nesillere bırakmak zorunda olduğumun bir emanettir. Bunu diplomasi olarak tarif etmek eksiklik olur, bu kardeşliktir. Bizim için kardeşlik bu dünyaya ve öteki dünyaya aittir. Özellikle terörle mücadelede aynı anlayışı sürdürüyoruz, göç meselesinde aynı zemindeyiz. FETÖ konusunda ortaya koyduğunuz irade tüm dünyaya örnektir. İçinde bulunduğumuz süreçte birçok sınavdan geçiyoruz. Küresel bir karar ve irade boşluğu olduğu ortadadır. Bu küresel boşluk dolana kadar yapılması gereken birbirimizle olan ilişkimizin en üst seviyeye çıkartılarak bir boşluk oluşturmamaktır. Ekonomik, siyasi ilişkilerden; göç, terör, uyuşturucu ve sınır aşan suçlarla mücadeleye kadar 24 saat emrinize amadeyiz. Hem duamız hem de şükranlığımız söz konusudur. Bizim aramızdaki işbirliği, aradan kötülüklerin geçmesini engeller, ortak sinerji ve ortak akıl oluşturur. Biz bunları sağlayabilecek güçte ve inançtayız. Sırat-ı müstakimde gidersek millet de Cenab-ı Allah da yardımcımızdır" şeklinde konuştu.

Ürdün İçişleri Bakanı Alfarrayeh’ten Soylu’ya teşekkür

Ev sahipliği için Türkiye’ye teşekkür eden Ürdün İçişleri Bakanı Alfarrayeh, "Biz genelde bu toplantıya genel müdür seviyesinde katılım yaparız ancak Türkiye’nin misafir etmesi dolayısıyla bu sefer bakanlık seviyesinde iştirak ettik. Ankara’daki Ürdün Büyükelçimizle de görüştüm, Türkiye’de Ürdünlü vatandaşlara gösterilen sıcak yaklaşım için de minnettarız. Süleyman Soylu, dün yaptığı konuşmada çok önemli ve benim beğendiğim bir şeye değindi. Bir yerdeki emniyet ve güvenlik durumu, bütün dünyadaki güvenliğe yansımaktadır. Eğer Newyork’ta güvenlik varsa Ankara’da da var demektir” dedi. Bu doğru” diye konuştu.

Soylu ve Alfarrayeh arasındaki görüşmenin devamı basına kapalı olarak gerçekleştirildi.