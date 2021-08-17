IDEF açılışında konuşan Savunma Sanayi Başkanı Prof. Dr. Demir, “Bugün geldiğimiz noktada proje hacmi 60 milyar Doları bulan yaklaşık 750 proje üzerinde çalışmaktayız”

Bu yıl 15’nci kez düzenlenen Uluslarası Savunma Sanayi Fuarı açılış töreninde bir konuşma yapan Savunma Sanayi Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, “Bugün geldiğimiz noktada proje hacmi 60 milyar doları bulan yaklaşık 750 proje üzerinde çalışmaktayız”dedi.
Büyükçekmece TÜYAP Kongre ve Fuar Merkezi’nde bu yıl 15’inci kez düzenlenen Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı’na (IDEF 21) Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Savunma Sanayi Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir ve çok sayıda yerli ve yabancı ülke bakanları ile üst düzey askeri personel katıldı. 3 gün boyunca sürecek olan fuar bir törenle açıldı.
“Bugün geldiğimiz noktada proje hacmi 60 milyar doları bulan yaklaşık 750 proje üzerinde çalışmaktayız”
Demir konuşmasının devamında, “Ayrıca iç güvenlik anlamında Jandarma ve Emniyet Teşkilatlarımız büyük oranda yerli ve milli imkanlarla geliştirdiğimiz ürünlerle faaliyetlerini ve operasyonlarını yürütmektedir. Savunma Sanayii Başkanlığımız uzun yıllar içinde edindiği proje yönetimi, sanayileşme, kalite-test ve uluslararası işbirliği bilgi birikimi ve tecrübesiyle, güvenlik güçlerimizin ihtiyaçlarının yüksek kalitede, karşılanmasına hizmet etmektedir. Bugün geldiğimiz noktada proje hacmi 60 milyar doları bulan yaklaşık 750 proje üzerinde çalışmaktayız.Savunma sanayiimiz güçlü altyapısıyla istikrarlı bir şekilde büyümeye devam ediyor, kendi ihtiyaçlarımız yanında dost ve müttefik ülkelerin ihtiyaçları için de çalışıyoruz. Zat-ı alinizin liderliğinde oluşturulan “Küresel Güç Vizyonu”na uygun olarak, yol gösterici bir Türkiye için; yüksek kabiliyetli sanayi altyapısını oluşturmak, tasarım ve geliştirme faaliyetlerini destekleyerek yerli ve milli üretimde öncü olarak hedeflerimize ulaşacağımıza yürekten inanıyorum. Türk Savunma Sanayiini özgün tasarım ve ileri teknoloji yetenekleriyle, küresel bir oyuncu haline getirmeyi hedefliyor, İnşallah bunu da zat-ı alinizin liderliğinde ve değerli sektör temsilcilerimizle birlikte başaracağımıza yürekten inanıyorum. Savunma sanayiine rehberlik eden kurum olarak, başlattığımız çok sayıda özgün proje sonucu firmalarımız tarafından yerli ve milli imkanlarla üretilen, güvenlik güçlerimiz tarafından sahada başarısını ispatlamış platform ve ürünleri IDEF 2021 fuar alanında sizlerle paylaşmaktan gurur duyuyoruz. Ayrıca böylesine bir organizasyonda şirketlerle, dost ve müttefik ülkelerle yakın işbirliği fırsatlarını oluşturma imkanı bulmaktan duyduğum mutluluğu da ifade etmek isterim” diye konuştu.