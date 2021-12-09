İSİPAB İcra Komitesinin 46. toplantısı İstanbul’da gerçekleşti

TBMM Başkanı Mustafa Şentop’un ev sahipliğinde İstanbul’da düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı Üyesi Ülkeleri Parlamento Birliği (İSİPAB) 16’ncı Konferansı kapsamında İSİPAB İcra Komitesi, 46’ncı toplantıları için bugün bir araya geldi.

İstanbul Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilen İSİPAB İcra Komitesinin 46’ncı toplantısının açılışı Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başladı. Ardından TBMM Başkanı Mustafa Şentop ile İSİPAB Genel Sekreteri Mouhamed Khouraichi Niass konuşma yaptı.

“Müslüman azınlık toplulukların şiddete, zulme ve temel insan hakları ihlallerine maruz kaldığını görüyoruz”

İslam İşbirliği Teşkilatı Üyesi Ülkeleri Parlamento Birliği teşkilatında konuşan TBMM Başkanı Mustafa Şentop “İSİPAB’ın son yıllarda heyecanını eski heyecanını kaybettiğine şahit oluyoruz. Dönem başkanlığımızda sizlerin de desteği ile yapacağımız çalışmalar ve düzenleyeceğimiz toplantılar İSİPAB çatısında hayata geçirilmesi için gayret göstereceğimiz yeni yapılarla tekrar eski heyecanımıza kavuşmak ve İSİPAB’ı güçlendirmek istiyoruz. Dünyada hızla yükselmekte olan İslam düşmanlığı, yabancı karşıtlığı, hoşgörüsüzlük ve ırkçılık gibi toplumsal hastalıklarla ilgili farkındalıkları artırmak mecburiyetindeyiz. Özellikle üye olmayan ülkelerde Müslüman azınlık toplulukların şiddete, zulme ve temel insan hakları ihlallerine maruz kaldığını görüyoruz. İSİPAB olarak bu soruna el atmak, kardeşlerimizin sıkıntılarını dile getirmek mecburiyetindeyiz. Bu anlayışla sizlere bu konuları ele almak üzere İSİPAB statüsünün 13. maddesinin 7. fıkrası çerçevesinde siyasi ve dış ilişkiler altında bir özel komite kurulmasını teklif ediyorum” dedi.