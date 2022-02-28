İstanbul Üniversitesi’nde ‘25. Yılında 28 Şubat’ başlıklı panel düzenlendi. Panelde konuşan Türkiye Kamu Başdenetçisi Av. Şeref Malkoç, “28 Şubat Müslümanlığa, insan haklarına ve demokrasiye bir saldırıdır” dedi.

İstanbul Üniversitesi ve Hukukçular Derneği iş birliğiyle “25. Yılında 28 Şubat” isimli panel düzenlendi. Dönemin sembol yerlerinden biri olan İstanbul Üniversitesi (İÜ) Rektörlük Binası Doktora Salonu’nda düzenlenen panelin açılış konuşmasını yapan Türkiye Kamu Başdenetçisi Av. Şeref Malkoç ve İÜ Rektörü Prof. Dr. Mahmut Ak, panel öncesinde 28 Şubat postmodern darbesini anlatan karelerin yer aldığı “Sükut İkrardan Gelmez” adlı fotoğraf sergisini gezdi. Hukukçular Derneği Eski Genel Başkanı Cavit Tatlı’nın moderatörlüğünü yaptığı “25. Yılında 28 Şubat” paneline konuşmacı olarak Ahmet Selamet, Esra Fidan, Mehmet Cengiz ve Zeynep Bayramoğlu katıldı.

“Erbakan Hoca’nın hayallerini Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan gerçekleştirdi”

28 Şubat’ın hiçbir zaman unutulmayacağını söyleyen Türkiye Kamu Başdenetçisi (Ombudsman) Av. Şeref Malkoç, “İstanbul Üniversitesi’yle birlikte Hukukçular Derneği’nin düzenlediği toplantıda birlikteyiz. 28 Şubat’ın 25. yıl dönümü. Çeyrek asır geçmiş. O gün doğanlar, bugün 25 yaşında. O gün 25 yaşında olanlar, bugün 50 yaşında. Aradan bunca zaman geçmesine rağmen 28 Şubat anıldığında yaraların hala taze olduğunu hissediyoruz. O günü anlatanlar, ağlayarak anlatıyorlar. Böyle günler inşallah bir daha yaşanmaz. 28 Şubat demokrasiye bir saldırıdır. TBMM’nin güven oyu almış bir hükümetin tank yürüterek silah zoruyla, süngüyle indirilmesidir. Müslümanlığa, insan haklarına ve demokrasiye bir saldırıdır. Türkiye’nin 400 milyar doları kaybolmuştur. 28 Şubat aynı zamanda bir soygundur. ‘28 Şubat bin yıl sürecek’ diyenler yok olmuştur, kalanları da utanmaktadır, milletin içine çıkamamaktadır. Ancak 28 Şubat’ın ezmeye, yok etmeye çalıştığı Erbakan Hoca’nın rahle-i tedrisatından geçenler bugün Türkiye’yi yönetmekte. Bunun için her zaman haktan yana olmak gerekir. Hukuksuzluğa, haksızlığa karşı çıkmak gerekir, meşru zeminde hareket etmek gerekir. Rahmetli Erbakan Hoca’nın o zaman hayal ettiği şeyler uzun bir süre bu darbe sebebiyle gecikti. Ama Erbakan Hoca’nın hayallerini onun rahle-i tedrisatından geçen Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan gerçekleştirdi. Hem ileri teknoloji savunma sanayisinde hem refahın yükseltilmesinde hem de Ayasofya’nın açılmasında. 28 Şubat’ı unutmayacağız, unutturmayacağız” açıklamasında bulundu.

“Ülkemiz tarihten bu yana iç ve dış tehditlerin odağında bulunmuştur”

Panelin açılış konuşmasını yapan İÜ Rektörü Prof. Dr. Mahmut Ak, “28 Şubat Türk milletinin birlik ve beraberliğiyle bertaraf edilmiş bir süreçtir. Bu süreç Türk milletinin kendi inancıyla, kültürüyle, öz değerleri ve geleceğe yönelik ümitleriyle zıtlaşan ve bunlara sınır koymaya çalışanların gerçekleştirdiği ve bin yıl süreceği söylenen bir harekatın tarihi olmuştur. Bu hareket milletin öz değerlerine sahip çıkmasıyla, birbirinin kıymetini bilmesiyle, birlikte hareket etmesiyle bertaraf edilmiştir. Bugün burada 28 Şubat süreciyle ilgili çok değerli bilgiler aktarılacak. Nitekim yaşanılanları unutmamak ve unutturmamak hepimizin sorumluluğudur. Ülkemiz tarihten bu yana iç ve dış tehditlerin odağında bulunmuştur. 28 Şubat’tan yıllar sonra 15 Temmuz sürecinde de bu durum çok açık bir şekilde kendisini göstermiştir. Devletimiz ve milletimiz şükürler olsun ki bütün planları boşa çıkarmayı bilmiştir. Bu tür hareketleri tersine çevirmeyi başaran ve demokrasi bilincini geleceğinin teminatı olarak gören milletimiz, ülkemizin üzerinde planları olanların çekincesi ve korkusu olmuştur. ‘25. Yılında 28 Şubat’ konulu panel ve ‘Sükut İkrardan Gelmez’ konulu fotoğraf sergisinin de geçmişte yaşanan bu tür süreçlerin unutulmaması ve unutturulmaması bilincini kuvvetlendireceğine inanıyorum” şeklinde konuştu.