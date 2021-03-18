İstanbul Valisi Yerlikaya: “Çanakkale’yi geçilmez kılan o yalçın irade bugün dimdik ayaktadır”

İstanbul’da düzenlenen Devlet Övünç Madalyası Tevcih Töreni’nde 13 şehit ailesi ve 15 gaziye Devlet Övünç Madalyası verildi. Törende konuşan İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, “Çanakkale’yi geçilmez kılan o yalçın irade bugün dimdik ayaktadır” dedi.
İstanbul’da 13 şehit ailesi ile 15 gaziye, törenle Devlet Övünç Madalyası verildi. Şişli Bomonti’de bir otelde düzenlenen Devlet Övünç Madalyası Tevcih Törenine, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 1. Ordu Komutanı Orgeneral Musa Avsever, İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, şehit yakınları ve gaziler katıldı.
“Çanakkale’yi geçilmez kılan o yalçın irade bugün dimdik ayaktadır"
Vali Yerlikaya, “Bu ülkede bayrak inmeyecek ve ezanın susmayacak. Balkanlar’dan Çanakkale’ye, Kafkaslar’dan Galiçya’ya, Sakarya’dan Büyük Taarruza, coğrafyamızın dört bir köşesinde savaştık. Dedelerimiz, atalarımız, babalarımızın izinde Kore’de, Kıbrıs’ta mücadele ettik. Vatanın selameti için memleketin dört bir yanında, Afrin’de, El-Bab’da, İdlib’de, Gara’da, Akdeniz’de, Libya’da o nöbeti tutan aynı ruhlar, aynı ecdadın evlatlarıdır. Çanakkale’yi geçilmez kılan o yalçın irade bugün dimdik ayaktadır. Bugün, vatan için aziz canlarını feda eden 13 kahraman şehidimizin kıymetli ailelerine ve gözlerini kırpmadan ölümün üzerine giden 15 gazimize milletimizin şükran duygularını ifade etmek için devlet övünç madalyalarını takdim ediyoruz. Başta Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve tüm silah arkadaşları olmak üzere, bir kez daha şehitlerimizi rahmetle yad ediyorum” ifadelerini kullandı.
Şehit emniyet müdürü Verdi Altuğ’ın kızına da madalya verildiİstanbul Vali Yerlikaya, konuşmasının ardından silahlı saldırı sonucu makamında şehit edilen Rize İl Emniyet Müdürü Verdi Altuğ’un kızı Almira Altuğ’un aralarında bulunduğu 13 şehit ailesi ile 15 gaziye devlet övünç madalyası takdim edildi. Tören, toplu hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.