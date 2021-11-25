İstanbul’da düzenlenen Interpol 89’uncu Genel Kurulu sona erdi. Kapanış seremonisinde konuşan Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Interpol’un çalışmalarını desteklemeye devam edeceklerini söyledi. Aktaş, Interpol’ün kırmızı bülten taleplerini değerlendirme şekillerine yönelik, “Bültenleri inceleyen heyet, harici baskılar altında kalmamalı” dedi.

Haliç Kongre Merkezi’nde düzenlenen Interpol 89’uncu Genel Kurulu sona erdi. Kurulun üçüncü ve son gününde gerçekleştirilen başkan, başkan yardımcısı ve delege seçimlerinin ardından kapanış seremonisi yapıldı. Kapanışta konuşan Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, yeni başkan Ahmed Nasser Al Raisi, icra komitesi üyelerini ve dosyaları inceleme komisyonu üyelerini tebrik ederek, Türkiye olarak Interpol’ün çalışmalarına destek vermeye devam edeceklerini belirtti. Interpol’ün kırmızı bülten taleplerini değerlendirme biçimine yönelik de değerlendirmede bulunan Aktaş, bültenleri inceleyen heyetin harici baskılar altında kalmaması gerektiğini ifade etti.

Mehmet Aktaş, Selçuk Sevgel için teşekkür etti

Genel Kurulun kapanış seremonisinde konuşan Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, “Yeni seçilen Interpol Başkanı Birleşik Arap Emirlikleri’nden Sayın Ahmed Nasser Al Raisi’yi, icra komitesi üyelerini ve dosyaları inceleme komisyonu üyelerini tebrik ediyor, bundan sonraki çalışmalarında başarılar dileyerek şeffaf ve tarafsız bir şekilde çok daha iyi işler yapacaklarına tüm kalbimle inandığımı belirtmek istiyorum. Ayrıca mesleki tecrübesiyle Interpol’e önemli katkılar sağlayacağına inandığım İcra Komitesi Başkanlığı Avrupa Delegeliği görevine Sayın Selçuk Sevgel’in verdiğiniz destek için siz kıymetli delegelere teşekkürlerimi sunuyorum. İnanıyorum ki, burada alınan her karar dünyanın daha güvenli bir yer olmasın hizmet edecektir. Bundan sonra da aramızdaki işbirliğinin aynı kararlılıkla sürdürülmesi büyük önem arz etmektedir. Türk Polis Teşkilatı olarak, terörizm, siber, organize suçlar, göçmen ve insan kaçakçılığı, uyuşturucu ticareti ve çocukların cinsel istismarı gibi birçok suç türüyle mücadelemizi kararlılıkla sürdürmekteyiz. Küresel güvenlik ve istikrarın sağlanması için Interpol’ün hem uluslararası kuruluşlar hem de özel kurumlarla yaptığı iş birliği ile sağladığı güncel projelerini en kapsamlı şekilde kullanmayı sürdüreceğiz. Türk Polis Teşkilatı olarak her türlü desteği ve işbirliğini yeni yönetimle birlikte dün olduğu gibi yarın da sürdürmeyi hedefliyoruz” dedi.

“Bültenleri inceleyen heyet, harici baskılar altında kalmamalı”

Mehmet Aktaş, konuşmasının devamında, “Ülkemiz aktif, yaklaşık 2 bin 200 kırmızı bülteniyle Interpol’e katkı sağlamaktadır. Ülkelerin iade sürecinde kırmızı bültenlere verdiği değerin artan etkisini biz de yakından müşahede ediyoruz. Hem çok taraflı, hem de ikili sözleşmelerde bültene ilişkin hiçbir hüküm yer almazken iadesini talep ettiğimiz şahısların teslimi sürecinde bültenin çıkarılması talep edilmektedir. Bu, aynı zamanda Interpol’e duyulan güveni göstermektedir. Teşkilatın, kendisine duyulan güveni boşa çıkartmamak adına bülten taleplerini değerlendirip derinlemesine incelemesini haklı buluyor ancak harici baskıların etkisinde kalmadan önyargılarla hareket etmeden ve üyeleri arasında çifte standart uygulamadan karar alması gerektiğini belirtmek istiyoruz. Talep edilen bültenlerin kısa sürede yayınlanmasını temin etmek için gösterilen çabaları da takdirle karşılıyoruz. Ancak bülten taleplerini inceleyen personelin niteliğinin ve niceliğinin artırılması gerektiğini, ihtiyaç duyulduğunda katkı verebileceğimize de buradan ifade etmek isterim” ifadelerine yer verdi.

Aktaş’ın ardından eski Interpol Başkanı Güney Koreli Kim Jong Yang ve sonrasında genel kurula gelecek yıl ev sahipliği yapacak Hindistan’ın Merkezi Soruşturma Bürosu Direktörü Subodh Jaiswal kürsüye çıkarak konuşma gerçekleştirdi. Konuşmaların ardından genel kurul sona erdi.