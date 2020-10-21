İYİ Parti İstanbul İl Başkanından Ümit Özdağ’a suç duyurusu

İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu, bir televizyon programında kendisine yönelik ithamlarda bulunan İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ hakkında suç duyurusunda bulundu.

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ, katıldığı bir televizyon programında İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu’nun "FETÖ’cü" olduğunu iddia etmişti. Kavuncu, kendisine yönelik söylemleri nedeniyle Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na gelerek Özdağ hakkında suç duyurusunda bulundu. Suç duyurusu öncesinde açıklama yapan Kavuncu’ya ilçe başkanları ile partililer eşlik etti. Kavuncu, açıklamanın ardından suç duyurusunu, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na sundu.

“Adalet kapılarındayız”

Açıklama yapan Kavuncu, “Biz haklarımızı hep hukuk dahilinde aradık. Görüyorsunuz iftiracılar televizyon kanallarında, bizler adalet kapılarındayız. Yapılan bütün iftiralarla alakalı, biz bugün suç duyurumuzu yapacağız. Biz haklarımızı adalet önünde aramayı kendine şiar edinmiş insanlarız” dedi.

“İYİ Parti’nin yükseliş sürecinde bazı çevreler rahatsız olmuş”

İYİ Parti’nin meşakkatli bir süreçten geçtiğini belirten başkan Kavuncu, “Son dönemde özellikle gözü, gönlü, yüreği bize dönmeye başlamış insanlarımızın, vatandaşlarımızın aklını bulandırmaya yönelik herhangi bir eyleme de, faaliyete de asla müsaade etmeyeceğiz. Bizim yerimiz, yurdumuz belli. İl başkanlığımızın adresi belli. Benim çocukluğumdan beri yaşadığım hayat gün gibi ortada. Buradan bütün kamuoyuna sesleniyorum, bizimle alakalı hiçbir şüpheniz, tereddüdünüz olmasın. Belli ki, İYİ Parti’nin yükseliş sürecinde bazı çevreler rahatsız olmuş” ifadelerini kullandı.