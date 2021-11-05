İYİ Parti’den Çayırdere ve Beyciler’e çıkarma gibi ziyaret

İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu, İl yöneticileri, İlçe Başkanı Ahmet Refik BEK, İlçe Teşkilatı ile Beyciler ve Çayırdere mahallelerinde vatandaşları Ziyaret etti.

Mahalle sakinlerinin sorunlarını dinleyen İYİ Partililer “Kapı kapı gezerek, vatandaşlarımızın dertlerini dinliyor, bütün bu sorunları çözmek için hazırlanıyoruz. Köylümüzün, tarımda kullandığı pahalı mazot, gübre, tohum fiyatlarının yerinde durmaması, yetiştirdiği ürünün para etmemesi, hayvan yetiştiricisinin sorunu, yüksek yem, saman fiyatları, süt fiyatının ucuz olması, Mangal kömürünün orman işletmeye ödenen fiyatların yüksek, Silivri mangal kömürünün markalaşmasının ve tanıtımının yapılmaması gibi sorunların olduğunu biliyoruz. Milletimizin içi rahat olsun, İYİ Parti ülkemizin yüzünü güldürmeye geliyor. Bizim hedefimizde tek bir Türkiye var. Bizim hedefimizde güçlü, zengin ve mutlu bir Türkiye var. Bizim hedefimizde İYİ bir Türkiye var” ifadelerini kullandı.

Güncelleme Tarihi: 05 Kasım 2021, 11:11