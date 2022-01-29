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İYİ Parti’ye ilgi devam ediyor

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Anavatan'ın eski kurmaylarından İYİ Parti'ye nezaket ziyareti.

İYİ Parti’ye ilgi devam ediyor
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Anavatan Partisi Silivri geçmiş dönem İlçe Başkanı Nadir Benderlioğlu ve Anavatan Partisi geçmiş dönem Başkan Yardımcısı, iş insanı Süleyman Gençoğlu, İBB Silivri Mezarlıklar Müdürlüğü İdare Amiri Rıza Nurgün İYİ Parti Silivri İlçe Teşkilatını ziyaret ettiler.Uzun yıllar Anavatan Partisinde İlçe Başkanlığı ve İl Genel Meclis Üyeliği görevlerinde bulunduktan sonra ara verdiği siyasi hayatına İYİ Parti İlçe Başkanlığı ile dönüş yapan Ahmet Refik Bek, “Nazik ziyaretleri için kendilerine teşekkür ederiz” diyerek misafirlerine ilişkin paylaşımda bulundu.

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