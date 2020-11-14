İYİ Parti’ye katılımlar devam ediyor

İYİ Parti Silivri İlçe Başkanlığı’nda düzenlenen üye katılım programına İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu, GİK üyesi Celal Karapınar, İl sekreteri Yücel Çoșkun,3 bölge Teşkilat Başkanı Selçuk Karasu, İl yönetim kurulu üyeleri, Arnavutköy İlçe Başkanı Tuncay Aktürk, Avcılar ilçe Başkanı Serkan Yalım ,Bağcılar ilçe Başkanı Sururi Karabal, Büyükçekmece ilçe Başkanı Burhan Karatosun ,Esenyurt ilçe Başkanı Hakan Akkuş, Güngören ilçe Başkanı Pelin Selitepe Turan, Beylikdüzü İlçe Başkanı Erol Karapınar, Kadıköy ilçe Başkanı Alper Akdoğan, iBB meclis üyeleri Sinan Gümüş, Suat Sarı, iBB İSKİ Başkan danışmanı Fatih Oğuz ,İlçe Başkanı Ahmet Refik BEK, yönetim kurulu üyeleri katıldı.
Üye katılım programında partiye yeni katılan 52 yeni Üyeye Rozetleri İl Başkanı ve yönetim kurulu üyelerince takılırken Mahalle Başkanlarına görevlendirme sertifikalarının dağıtımı gerçekleştirildi.