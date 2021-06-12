Kaftancıoğlu: Tarım ve hayvancılık kan kaybediyor

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu Silivri'ye gelerek Kadıköy Mahallesi'nde incelemelerde bulundu.

CHP Silivri İlçe Başkanı Berker Esen, parti yöneticileri ve belediye meclis üyeleri tarafından karşılanan Kaftancıoğlu, CHP ilçe binasında yaptığı konuşmada; erken seçimin kaçınılmaz olduğunu belirterek Cumhuriyet Halk Partisi olarak iktidara hazırlandıklarını söyledi.

Kaftancıoğlu, Esen ve beraberindekiler daha sonra Kadıköy Mahallesi'ne geçti. Tarlada çalışan çiftçileri ve hayvancılıkla uğraşan vatandaşlarımızı işlerinin başıdayken ziyaret eden Kaftancıoğlu, Türkiye'de tarım ve hayvancılığın yanlış politikaların sonucunda her geçen gün daha fazla kan kaybettiğine dikkat çekti.

Silivri Demokrasi Platformu üyeleri ile basına kapalı bir toplantı gerçekleştiren Kaftancıoğlu daha sonra ilçe sahilind evatandaşlarla selamlaştıktan sonra Silivri'de ayrıldı.