Kaftancıoğlu ve Milletvekilleri Kavaklı’ya geliyor

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

“Dün belediye meclisimizde gördük ki, hem yerel hem genel iktidar sahipleri yaptıkları yanlışın farkındalar ve bu yanlıştan geri dönmek yerine mevcut durumu savunarak güzellemeler yapıyorlar. Bizler ilçemize gelecek doğru olan hiç bir yatırıma karşı değiliz. Ancak yatırımın planlandığı Kavaklı’daki söz konusu araziye kesinlikle itirazımız var. Bugün iktidar sahipleri farklı gündemler açarak konuyu asıl amacından saptırıp, geçiştirdiklerini zannetseler de, bizler Cumhuriyet Halk Partisi olarak bu durumun karşısında Kavaklılı hemşerilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Bizlerin milliyetçiliğini sorgulamaya kalkan Cumhur İttifakının Silivri’deki Rant Paydaşları! Elbette tüm iddialarınıza, iftiralarınıza ve ithamlarınıza verecek cevabımız var. “Her türlü milliyetçiliği ayaklar altına alanlar” ile bunları “SIFIRLAYACAĞIZ” diye atıp tutarak kol kola girenler! Bizleri yerli ve milli olmamakla itham ederek komik duruma düşüyorsunuz. Ancak tüm bu konuların zamanı var. Gün sizin toplum mühendisliği, algı yönetme çabalarınıza prim verme günü değil… Gün kamuoyundan sakladığınız gerçekleri konuşma günüdür.

Silivrililerin ve Kavaklılı hemşerilerimizin huzurunda bir kez daha soruyoruz;

• Madem dün yerine karşı çıktınız, bugün neden savunuyorsunuz?

• Siz bu yerde böyle bir yatırımı istiyor musunuz?

• İstemiyorsanız gerekçeleri kamuoyuna neden zamanında açıklamadınız?

• Yaptığınız yazışmalar sonuç vermediyse, neden ilçe genelinde bir kamuoyu oluşturulmasına ön ayak olmadınız?

• Yoksa her zaman ki gibi tribünlere oynayıp kameralar önünde biz itiraz ettik ama sonuç vermedi demek için mi bu güne kadar sustunuz?

• Şehri ilgilendiren böyle bir konuda bilip de susmak, buna karşı direnmemek sizin şehrin emini değil, Ankara’nın atanmış bürokratı yapar!

• Belediye Başkanı olarak sizin göreviniz Silivri’yi ve Silivrililerin çıkarlarını, haklarını savunmak mı yoksa birilerinin çıkarlarına hizmet etmek mi?

• Belediyenin, belediye başkanının karşı çıktığı bir konu da nasıl ayak direttirebiliyorsunuz? Kendi itirazınıza sahip çıkamıyor musunuz?

Siz ittifak ortağınıza karşı gelmekten, Silivri’ye ihanet edilmesine ses çıkarmaktan korkuyor olabilirsiniz ama biz KORKMUYORUZ!

Kavaklılı hemşerilerimiz müsterih olsunlar. Cumhuriyet Halk Partisi olarak sonuna kadar hem hukuki, hem siyasi, hem de örgütlü mücadelemizle bu yatırımın yerini değiştirteceğiz ve bu kıymetli araziye Kavaklılı hemşerilerimizin geleceği için hep birlikte sahip çıkacağız.

Kıymetli hemşerilerimiz,

Silivri merkezi için Kale Park, Cumhuriyet Parkı, 32 Gözlü Köprü bölgesi ne ifade ediyorsa, Kavaklı mahallemizde yaşayanlar için bu yer onu ifade etmektedir. Bu sebeple yarın saat 13.00’da Bölge Milletvekillerimiz, İl Başkanımız Dr. Canan Kaftancıoğlu, ilçemizdeki siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile basın açıklaması için Kavaklı Mahallesi Top Sahasında buluşuyoruz!

Hep birlikte gerek hukuki, gerek siyasi gerekse de örgütlü mücadelemizi vereceğiz, yerleşim yeri içerisine bu sanayi alanı tahsisine karşı çıkacağız.”