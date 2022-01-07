Kılıçdaroğlu ve Akşener Bağcılar’da 30 kreşin temel atma törenine katıldı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımına başlanacak olan 30 yeni kreş için Bağcılar’da temel atma törenine katıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımına başlanacak olan 30 yeni Kreş için Bağcılar’da bir temel atma töreni düzenlendi. Törene Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, milletvekilleri, belediye başkanları ve çok sayıda davetli katıldı. Törende bir konuşma gerçekleştiren CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu “Bir toplumu bir kitleyi yücelten temel faktör eğitim. Bir toplum eğitimli olduğu sürece başarılı olur. Sadece okuma yazma açısından değil, kültürel ve sosyolojik açıdan da başarılı olur. Eğitimin öznesi öğretmen. O nedenle öğretmenle öğrenciyi buluşturmak Ferhat ile Şirin’i buluşturmak gibidir. Çocuklar bu kreşler de okuma yazma olmasa bile harfleri öğrenecekler. Burada beraber şarkı söylemeyi öğrenecekler, beraber uyumayı ve beraber yaramazlık yapmayı öğrenecekler. Eğitim hayatımızın olmazsa olmazıdır” diye konuştu.

Törende konuşan Meral Akşener ise açılacak olan kreşlerin sadece bir kreş olarak değerlendirmenin yanlış olacağını kaydetti. Akşener, açılacak kreşlerin annelerin kendilerine zaman ayırabilmeleri için de bir fırsat olduğunu kaydetti.