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Kılıçdaroğlu’ndan 36 yıllık çalışma arkadaşına kutlama

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü vesilesiyle TBMM’de grup toplantısı sonrasında makam odasında 36 yıllık çalışma arkadaşı olan Özel Kalem Müdürü Şükran Kütükçü’nün Kadınlar Günü’nü kutladı.

Kılıçdaroğlu’ndan 36 yıllık çalışma arkadaşına kutlama
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü vesilesiyle TBMM’de grup toplantısı sonrasında makam odasında 36 yıllık çalışma arkadaşı olan Özel Kalem Müdürü Şükran Kütükçü’nün Kadınlar Günü’nü kutladı.

Özel Kalem Müdürü Kütükçü, CHP lideri Kılıçdaroğlu’nun Maliye Bakanlığı’ndaki göreviyle başlayan süreçte sırasıyla Bağkur Genel Müdürü Özel Kalem Müdürü, SSK Genel Müdürü Özel Kalem Müdürü sonrasında CHP liderinin İstanbul Milletvekilliği sırasında danışmanı, CHP Grup Başkanvekilliği sırasında danışmanı, son olarak da 2010 yılından bu yana CHP Genel Başkan Özel Kalem Müdürlüğü ve Genel Başkan Danışmanı olarak görev yapıyor. Kütükçü iki üniversite ve iki yüksek lisans sahibi.

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