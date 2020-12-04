Kültür ve Turizm Bakanlığından sanatçılara destek

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, müzik ve meslek birliklerinin temsilcileriyle bir araya geldiği toplantıda, “Pandemi döneminde geliri olmayan ve temel ihtiyaçlarını karşılayamayan müzisyen, yorumcu ve eser sahiplerine destek olacağız” dedi.
“Yorumcu ve eser sahiplerine ödemelerini yapmaya başlayacağız”Bakan Ersoy, “11 Aralık’ta Bakanlığımıza bağlı Yunus Emre Enstitüsü web sitesinde proje adına başvuru yapan birlik, dernek ve sendika isimlerini ilan edeceğiz. 23 Aralık’a kadar başvuruların bu ilan ettiğimiz birimlerde toplanmasını istiyoruz ve bu toplanan projeler 30 Aralık’a kadar bakanlığımıza iletilecek ve Ocak ayı itibarıyla da projede yer alan müzisyen, müzik emekçileri, yorumcu ve eser sahiplerine ödemelerini yapmaya başlayacağız. İlk etapta düşündüğümüz proje bedeli 20-30 milyon lira civarında diye düşündük. Biz şimdi bugünden itibaren 11 Aralık’a kadar hızlı bir şekilde bütün bu projenin detaylarını, başvuru şekillerini, proje şekillerini hepsini netleştirip Yunus Emre sitemizde açıklayarak ihtiyaç duyan, projeye katılmak isteyen sanatçılarımızı buradan takip etmelerini istiyoruz” ifadelerini kullandı.