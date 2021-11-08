Lütfü Türkkan’a tepkiler çığ gibi büyüyor

Türkiye Harp Malulü Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Sakarya Şubesi, şehit ailesine küfür eden İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan’ı kınayarak görevinden istifa etmeye davet etti.

Türkiye Harp Malulü Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Sakarya Şubesi Başkanı Mustafa Çolak ve gaziler, İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan’ı kınamak için dernek binasında basın açıklaması yaptı. Gaziler Derneği Başkanı Çolak, PKK terör örgütü tarafından 1997 yılında şehit edilen İsa Gümren’in ağabeyi Tahir Gümren’e sinkaflı hakaret eden Türkkan’ı kınadıklarını belirterek görevinden istifaya etmeye davet etti.

Şiddet ve nefretle kınıyoruz

Türkiye Harp Malulü Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Sakarya Şubesi Başkanı Mustafa Çolak, “1997 yılında PKK terör örgütü tarafından, şehit edilen İsa Gümren’in kardeşinin, 05.11.2021 tarihinde Bingöl’de verdiği tepki neticesinde, İYİ Parti Milletvekili Lütfü Türkkan’ın şehit kardeşine karşı yaptığı küfrü tüm şehit aileleri ve gazilerimize yapılmış gibi addediyor; esef, şiddet ve nefretle kınıyoruz. Vatanımızın bölünmez bütünlüğü, yüce ulusumuzun birliği için canlarını feda eden aziz şehitlerimizin hatıralarına, bizlere emanet edilen yakınlarına, saygısızlık edenleri yüce milletimiz asla unutmaz. Aziz şehitlerimizin kanlarıyla kurulan meclisimiz de teröre destek verenlere, şehidimizin emaneti olan yakınlarına ağza alınmayacak şekilde küfür etme hadsizliği, alçaklığı ve terbiyesizliğine cüret etme cesaretini gösteren, hiçbir parti, milletvekili istemiyoruz. Şehit aileleri ve gaziler olarak her kim terör sevici, eli kanlı bebek katillerini destekleyen, siyasi parti ile temasa geçip iş tutarsa karşısında bizleri görecektir. Lütfü Türkkan’ın derhal milletvekilliğinden istifa etmesini istiyoruz” dedi.