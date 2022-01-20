Milliyetçi Hareket Partisi Silivri İlçe Başkanı Zafer Yalçın, geçtiğimiz günlerde Hürhaber gazetesinde yayınlanan İYİ Parti İlçe Başkanı Ahmet Refik Bek'in röportajında MHP ile ilgili değerlendirmelerine istinaden bir açıklama yaptı.

Yalçın'ın açıklaması şu ifadelere yer verdi: “İP'in Silivri İlçe Başkanı Refik Bek bir gazeteye röportaj vermiş, yine üstüne vazife olmayan söz ve söylemlerde bulunmuş.

“Martavalı bırak Sayın Refik Bek!”

MHP'den kopmalar olduğunu, kopanların da İP tarafına geçtiğini ifade etmiş. Bunu söylerken de “yüzde 80'i bize geliyor” demiş. Martavalı bırak Sayın Refik Bek!

“Senin siyasi ederin ne ki”

Senin siyasi ederin ne ki sen Milliyetçi Hareket Partisine gömlek biçiyorsun, “Oradan kayan bize geliyor” diyebiliyorsun. Sen önce MHP'ye gömlek biçeceğine, partinin giydiği ihanet elbisesinin hesabını ver. Sizin iş birliğine tutuştuğunuz siyasi odakların kimler olduğuna cümle âlem şahit. “Milliyetçi muhafazakâr, demokrat, Atatürkçü laik bir yapımız var” diyerek bu ayıbınızı örtemezsiniz. Siz Türk milletinin en hassas olduğu değer ve inançları istismar ederek siyasi puan peşine düşen zavallılarsınız.

“Daldan dala konmayı marifet sayıyorsun”

MHP camiasına fitne saçma çabalarınızın farkındayız. İnancı düşük, kişisel menfaatleri yüksek fosil takımına bakıp genel bir algı oluşturmaya çalışmak, sizin gibilerin işi. “2008 yılında siyaseti noktaladım ve kenara çekildim” diyorsun ama günün şartlarına göre renkten renge girmeyi, daldan dala konmayı marifet sayıyorsun. Son olarak sana tavsiyemiz, röportajdaki sözlerinden anlaşıldığı gibi iş birliği yaptığınız siyasi partilerin yerel aktörleriyle cambaza bak oynayıp, onların siyasi kariyerlerine kafa patlatmanız yönündedir.”