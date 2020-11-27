Mazbata sonrasında zeytin fidanı diktiler

Geçtiğimiz Pazar günü yapılan 7.olağan kongresi sonrasında yeniden ilçe başkanı seçilen Mutlu Bozoğlu ve yeni yönetim kurulu üyeleri mazbatalarını bugün aldı. Mazbata sonrası barış, bolluk ve bereketi temsil eden zeytin fidanlarını toprakla buluşturdu.

Mazbata sonrasında zeytin fidanı diktiler

7. Olağan Kongre sonrası yönetim kurulu üyeleriyle birlikte İlçe Seçim Kurulundan mazbatasını teslim alan AK Parti Silivri İlçe Başkanı Mutlu Bozoğlu yeni yönetim kurulu üyeleri ile birlikte barışı, bolluğu ve bereketi temsil eden zeytin fidanlarını toprakla buluşturdu.

Fidan dikimi sonrasında konuşan Bozoğlu “Silivri’de bir ilk olarak her bir yönetim kurulu üyemiz için diktiğimiz fidanlarla birlikte yeni yönetimimizin de Silivri’mize ve teşkilatımıza hayırlı olmasını diliyorum.   Allah çıktığımız bu kutlu yolda bizleri utandırmasın. Yolumuzu, yol arkadaşlığımızı bir kılsın inşallah “dedi

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