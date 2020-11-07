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Meclis Başkanı Mustafa Şentop, “Türkiye Amerika ilişkileri çok başkan görmüştür. Çok kongre görmüştür. Zaman zaman sıkıntılar yaşansa da bu ilişkiler her zaman devam etmiştir. Başkanın kim olacağının Türkiye Amerika ilişkilerini belirleyici nitelikte etki

Meclis Başkanı Mustafa Şentop, “Türkiye Amerika ilişkileri çok başkan görmüştür. Çok kongre görmüştür. Zaman zaman sıkıntılar yaşansa da bu ilişkiler her zaman devam etmiştir. Başkanın kim olacağının Türkiye Amerika ilişkilerini belirleyici nitelikte etkileyeceğini düşünmüyorum. Seçimlerin bir an önce sonuçlanmasını arzu ederim” açıklamasına yer verdi.

Meclis Başkanı Mustafa Şentop, “Türkiye Amerika ilişkileri çok başkan görmüştür. Çok kongre görmüştür. Zaman zaman sıkıntılar yaşansa da bu ilişkiler her zaman devam etmiştir. Başkanın kim olacağının Türkiye Amerika ilişkilerini belirleyici nitelikte etki
Meclis Başkanı Mustafa Şentop, “Türkiye Amerika ilişkileri çok başkan görmüştür. Çok kongre görmüştür. Zaman zaman sıkıntılar yaşansa da bu ilişkiler her zaman devam etmiştir. Başkanın kim olacağının Türkiye Amerika ilişkilerini belirleyici nitelikte etkileyeceğini düşünmüyorum. Seçimlerin bir an önce sonuçlanmasını arzu ederim” açıklamasına yer verdi.
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