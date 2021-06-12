Memleket Partisi İstanbul İl Başkanlığı binası açıldı. Açılışa Memleket Partisi kurucusu Muharrem İnce ile İstanbul’un çeşitli semtlerinden teşkilatlar katıldı.
Açılış etkinliğinde sosyal mesafe kurallarına dikkat çeken İnce “Değerli arkadaşlarım aman şu mesafeye bir uyalım. Derdimiz kalabalık miting değil, kalabalık mitingin zamanı var. Derdimiz sembolik açılışlar yapmak. Onu daha sonra yapacağız merak etmeyin” diye konuştu. Erken seçimle ilgili konuşan Muharrem İnce “Erken seçime biz hazırız, varız. Seçime katılmayı kolaylaştırın sadece. Böyle 15 milletvekili kiralık sana vereyim, sende oynasın. Böyle ucube işlere girmeyelim. Biz şu anda 52 ilde örgütlendik. 18 Eylül’de kurultayımızı yapacağız. Bakın çatı adayla seçime girelim derken farkında olmadan şunu diyorlar ‘Erdoğan çok güçlü, biz bunu tek başımıza yenemeyiz mahallenin bütün çocukları toplanıp hep beraber yenelim’ diyorlar. Çatı aday falan yok Memleket Partisi günü geldiğinde üyelerinin önüne sandığı koyacak, o üyeler cumhurbaşkanı adayını belirleyecek. Diyorsanız Muharrem İnce sende aday olacak mısın? Evet olacağım” dedi.Konuşmasının ardından kurdele kesimi yapan Muharrem İnce partililer ile birlikte il binasına çıktı.