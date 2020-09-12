MHP lideri Devlet Bahçeli: "Türkiye’yi her türlü müdahale ve operasyona müsait hale getirenler, dış teşviklerle millete silah doğrultanlar tarihin akış istikametinin tersine kürek çekmişlerdir"
MHP lideri Devlet Bahçeli: "Türkiye’yi her türlü müdahale ve operasyona müsait hale getirenler, dış teşviklerle millete silah doğrultanlar tarihin akış istikametinin tersine kürek çekmişlerdir"
MHP lideri Devlet Bahçeli: "Türkiye’yi her türlü müdahale ve operasyona müsait hale getirenler, dış teşviklerle millete silah doğrultanlar tarihin akış istikametinin tersine kürek çekmişlerdir"
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