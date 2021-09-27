MHP Silivri İstanbul’a çıkarma yaptı

Milliyetçi Hareket Partisi "Siyasette Yeni Dönem Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ve Stratejik Hedefler" konulu İstanbul Bölge İstişare Toplantısı gerçekleştirildi. MHP İlçe Başkanlığı, toplantıya tam kadro katıldı.

MHP Silivri İstanbul’a çıkarma yaptı
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Milliyetçi Hareket Partisi tarafından Güçlü Siyaset, Lider Türkiye, Hedef 2023 parolası kapsamında düzenlenen "Siyasette Yeni Dönem Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ve Stratejik Hedefler" konulu İstanbul Bölge İstişare Toplantısı 26 Eylül Pazar günü TBMM Başkan Vekili Celal Adan, TBMM MHP Grup Başkanvekili Muhammet Levent Bülbül, Genel Başkan Yardımcıları Edip Semih Yalçın, Fethi Yıldız, İzzet Ulvi Yönter, Milletvekilleri, MYK Üyeleri, Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, Bolu, Edirne, İstanbul, Kocaeli, Kırklareli, Sakarya, Tekirdağ ve Düzce İl Başkanları, İl Yöneticileri, İlçe Başkanları ve Yöneticilerinin yoğun katılımıyla gerçekleştirildi.

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