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MHP Silivri'ye ziyaretçi akını

Milliyetçi Hareket Partisi Silivri İlçe Başkanlığı ziyaretçi akınına uğruyor.

MHP Silivri'ye ziyaretçi akını
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MHP Silivri İlçe Başkanı Zafer Yalçın, sanayi, spor, esnaf, eğitim, siyaset gibi birçok alandan gelen temsilcileri ağırlıyor. AK Parti Silivri Belediye Meclis Üyesi Orhan Çalışkan, AK Parti eski Meclis Üyesi Sezgin Emir, öğretmenler Ümit Şerin, Cem Tan ve Ahmet Demir, Silivri Kickboks Kulübü Antrenörü Murat Ünver, Kavaklı Spor Kulübü Başkanı Celil Kares ve Mehmet Terzioğlu, Mektebim Okulları Silivri Kampüs Müdürü Şule Baş, Mektebim Okulları Silivri Kampüsü Kurumsal İletişim Müdürü Şule Girici, Silivri esnaflarından Bilal Erginoğlu ve Hasan Akkaş, İlçe Başkanı Zafer Yalçın’ı makamında ziyaret etti.
Ziyarete gelenlere teşekkür eden Başkan Yalçın, kapılarının daima açık olduğunu belirtti.  

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