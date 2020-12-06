Millet İttifakından “Kavaklı'daki tahsise” ortak açıklama

Yazılı olarak yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

Kıymetli Silivrililer;

İlçe gündemimize taşıdığımız Ak Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Sn. Recep Tayyip Erdoğan imzası ile Kavaklı Mahallemizde 3310 parselde eğitim, spor ve park alanı olarak imar planlarına işlenmiş kamu arazisinin bir firmaya ben yaptım oldu mantığıyla “tahsis” edildiğini dile getirmiştik.

Millet İttifakı’nın paydaşları olarak; gerek milletvekillerimiz, gerek meclis üyelerimiz, gerekse il ve ilçe başkanlıklarımız ile birlikte ilgili tahsisin ilçemiz kamuoyunda yarattığı sıkıntıyı tüm alanlarda duyurmaya devam ederek, tahsis edilen yerin değiştirilerek yine ilçemiz sınırları içerisinde sanayi alanı olarak işlenmiş bir alana taşınması konusunda elimizden gelen tüm çabayla mücadelemizi sürdürmekteyiz.

Lakin konunun kamuoyuna yansımasının ardından üzerinden 48 saat geçmesine rağmen ilçemizi ilgilendiren bu konu ile ilgili açıklama beklediğimiz Silivri Belediye Başkanı Sayın Volkan Yılmaz konuya uzaktan yakından herhangi bir ilgi göstermemektedir. Millet İttifakı’nın paydaşları olarak Silivri Kamuoyu adına Sayın Belediye Başkanı’na soruyoruz: “İlçemizi ilgilendiren bu denli önemli bir konuda neden iki gündür susuyorsunuz?”

Sayın Yılmaz eğer bu konu ile ilgili konuşmaktan çekiniyorsa korkmasına gerek yok. Millet İttifakı tüm kadrolarıyla ve gücü ile Silivri’ye yapılacak bu vahim duruma karşı vereceği mücadelede kendisinin yanındadır.

Değerli Silivrililer,

Millet İttifakı’nın Silivri’deki paydaşları olarak Sayın Volkan Yılmaz’a bir kez daha sesleniyoruz. Bu konu hakkında açıklama yapmak, ses çıkarmak için daha neyi bekliyorsunuz. Eğer ki meclisi bekliyorsanız şimdiden söyleyelim derdiniz meclis kürsüsünden hamaset yaratacak yerlilik, millilik gibi söylemler ile konuyu geçiştirmek; istihdam, ileri teknoloji gibi popülist söylemler ise Millet İttifakı olarak biz Silivri’mizin hayrına olacak hiçbir projenin karşında değiliz.

Bizim derdimiz ilçemizde yapılacak böylesi bir yatırım hakkında toplumsal mutabakat ile hareket edilsin, yer seçimindeki yanlıştan dönülsün. Ülkemizde ki gayri safi milli hasılanın yaklaşık yüzde 3’ünü üreten sanayicilerimiz fabrika kurmak, yatırım yapmak için arsalara yüksek bedeller öderken eğitim ve park alanının işlevi değiştirilerek böylesi bir yatırımın “kupon arazi” mantığıyla Kavaklı Mahallemizde yapılması ilçemizde ki sanayicilere haksızlık değil de nedir?

Kıymetli Silivrililer,

Dün yine sormuştuk bugün bir kez daha sormak istiyoruz: “Silivri Belediyesi ve Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz’ın bu tahsisten bilgisi var mıdır?”

Çünkü eğer bilgisi var ise kendisi ilçemize yapılan bu vahim olayın içerisinde; eğer böyle bir tahsisten haberi yoksa büyük bir fecaatin içindedir. Bu durumdan dönmesi konusunda kendisini Silivri Halkı adına uyarıyoruz.

Millet İttifakı olarak Silivri kamuoyu adına soruyoruz;

Cumhur İttifakı’nın ortağı Milliyetçi Hareket Parti’sinin İlçe Başkanının bu konu hakkında bilgisi var mı?

Sayın Yalçın bu tahsis ile ilgili ne düşünüyor?

İktidar Partisinin İlçe Başkanı Sayın Mutlu Bozoğlu ve Bölge Milletvekili Sayın Tülay Kaynarca’nın konu hakkında bilgisi var mı?

İktidar Partisinin Silivri’de ki temsilcileri konu hakkında neden suskunlar, ne düşünüyorlar?

Yaşadığımız tahsis konusu geçmişte Silivrililerin yakinen şahit olduğu ve ülkemizde de “Dişli Olayı” olarak bilinen konunun birebir aynısıdır. Hatta ve hatta Silivrililerin hafızasında her daim taze olarak kalacak olan “KİPA Olayı’ndan da” daha vahim bir olaydır.

Kıymetli Hemşerilerimiz;

Bedeli 350 milyon olarak tahmin edilen yer ile ilgili Silivri ve Silivrililerin payına düşen bir üst geçit mi olacaktır?

Onca sanayi alanımız dururken İstanbul’da yalnızca planlı 3 üniversite alanından biri olan bu eğitim alanımıza “ben yaptım oldu” mantığıyla yapılan tahsisle arazi ziyan mı edilecektir?

Sayın Belediye Başkanı bu konu ile ilgili Silivri Halkı’na karşı sorumludur ve hesap vermelidir.

Bizler tarım, eğitim, ucuz gıda derken “kişiye özel uygulamalar” ile ilçemizin eğitim arazilerinin birilerine tahsis edilmesine karşı Millet İttifakı olarak mücadele etmeye devam edeceğiz.

Berker Esen Ahmet Refik Bek Kadir Tokalı Halide Avlu

Cumhuriyet Halk Partisi İYİ Parti Saadet Partisi Demokrat Parti

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