Milli Eğitim Bakanı Selçuk, Başakşehir’deki dev külliyenin açılışını yaptı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Başakşehir Demiröz Eğitim ve Yaşam Vadisi’nin açılışında yaptığı konuşmada, “Türkiye’deki tüm hayırseverlere hususen teşekkür ediyorum. Çünkü onların gönülleriyle bu gökyüzü şenleniyor, umudumuz artıyor ve çocuklarımıza dair yeni hikaye yazmak için fırsat doğuyor. İşte bu hikayeleri yazacağımız bu mekanlarda okuyacak olan çocukların sevinciyle nesiller boyunca hepimiz gurur yaşayacağız” dedi.

Başakşehir’in ilk fen lisesinin de içinde yer aldığı ve 47 dönüm arazi üzerine kurulan Bahçeşehir Demiröz Eğitim ve Yaşam Vadisi, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu’nun katıldığı törenle açıldı. Dev külliyenin bünyesinde 12 derslikli ilkokul ve ortaokul, 200 kişilik kız ve erkek öğrenci yurtları, huzurevi, aile sağlığı merkezi ve 150 kişilik mescidin yanı sıra Başakşehir’in ilk fen lisesi bulunuyor. Aynı zamanda sosyal proje olma özelliğine de sahip olan dev eğitim külliyesinde 50 yataklı huzurevi ile çınarların gençlerle bir arada olması amaçlanıyor.

“Bu sevinçle birlikte geleceğe dair umutlarımız artıyor”

Açılış programında konuşan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, “Birkaç gündür nereye gideceğimi, hangi açılışı yapacağımı herhalde 20’den fazla kişiye anlattım. Onlara çok ilginç geliyor, Demiröz ailesi kimdir, Başakşehir nerede soruyorlar. Ankara’da diyorum ki ’biz bir çocuğun gülümsemesine hayranız, bizim işimiz çocukların ve öğretmenlerin yüzünü güldürmek, onları mutlu etmek’ ve bunun ortamlarını, mekanlarını oluşturmak çok kutsi bir iş. Hele elbirliğiyle, hayırseverler vesilesiyle olursa o zaman bu meselenin tadı tuzu tümüyle yerine geliyor ve bizler ülkemiz, milletimiz ve geleceğimiz adına bir sevince boğuluyoruz. Bu sevinçle birlikte geleceğe dair umutlarımız artıyor. Bu ülkenin geleceğine ilişkin beklentilerimiz yükseliyor. İnsana ve insanlığa dair milli ve evrensel olan beklentilerimiz büyük bir yükselişe geçiyor. Tüm bu duygu ve düşünceler bundan sonra olabilecekleri hayal etmekten kaynaklanıyor. Şu mekanlarda, öğretmen odalarında neler konuşulacak, koridorlarda hangi oyunlar oynanacak, bahçelerde hangi türküler söylenip hangi şarkılar mırıldanılacak ve buradan insanlık ve ülkemiz için hangi değerler yetişecek ve bir çocuğun hayaliyle beraber dünya nasıl güzelleşecek. Bütün bunların bir film şeridi gibi gözlerimizin önünde akıyor olması heyecanımızın da temel sebebidir” dedi.

“Çocuklarımıza yeni hikaye yazmak için fırsat doğuyor”

Katılımcıların özel bir güne tanıklık ettiğini söyleyen Bakan Selçuk, “Çok değerleri katılımcılar özel bir güne tanıklık ediyorsunuz, bunun çocuklarınıza anlatılması lazım. Bunun niye örnek olduğu paylaşılmalı ve bu tür çalışmaların toplumumuz için bir yol haritası olması, bir ahlak telakisi içinde nice eğitim tesislerini vücuda getirmesi çok çok önemli. Ben sadece sevgimi paylaşmak, şükrümü eda etmek ve teşekkür etmek için buradayım. Bu teşekkürü de Türkiye’deki tüm hayırseverlere hususen ediyorum. Çünkü onların gönülleriyle bu gökyüzü şenleniyor, umudumuz artıyor ve çocuklarımıza dair yeni hikaye yazmak için fırsat doğuyor. İşte bu hikayeleri yazacağımız bu mekanlarda okuyacak olan çocukların sevinci siz Demiröz ailesinin nesiller boyunca gurur duyacağı bir şey ve bu gururu hepimiz yaşıyoruz. Emin olun İstanbul’da eğitim için karış karış nerede ne yapılabilir sorusuyla geçiyor geceler gündüzler. Sayın valimiz bunun öncüsü, Türkiye’de öncülük ediyor. Biz başka şehirlerde iş ve işleyişi konuşurken İstanbul’u örnek veriyoruz” diye konuştu.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ise, hedefin eğitimle şahlanmak olduğunu kaydederek, “Yarınlarımızın mimarlarını fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür yetiştirilmeleri için gayret göstereceğiz. Çünkü hiç şüphe yoktur ki eğitim en büyük yatırım. Çetin bir imtihandan geçtiğimiz bugünlerde değerlerimizi, kültürümüzü, refah düzeyimizi artırmada, kalkınmayı sağlamada okullarımızdaki yüz yüze eğitimin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha anladık. İnşallah bu sıkıntılı günler çok yakın gelecekte geride kalacak, bulutlar dağılacak, aynı bugün gibi güneş yeniden parlayacak. Öğretmenlerimiz, öğrencilerimiz yeniden okullarına kavuşacak. Medeniyetimizin başkenti İstanbul’umuz 3 milyonu aşan öğrencisi 7 bin 564 okulu 168 bin öğretmeni ve 126 bin 500 de dersiyle eğitimin merkezi. 2003-2021 yılları arasında Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ayrılan kaynak 8 milyar lirayı aştı, son 18 yılda İstanbul’umuz da 971 okul, 19 bin derslik olarak devletimizin imkanlarıyla inşa edildi. 789 eğitim yuvası, 15 bin 500 derslik de kıymetli hayırseverlerimizce şehrimize kazandırıldı. Bin dersliğe sahip 45 okulumuzun yapımı ise devam ediyor. 2006 yılında Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla başlayan çok önemli proje var. İstanbul Valiliği Proje Koordinasyon Birimi, bu birim tarafından 1999 öncesinde yapılmış olan bin 322 okulumuzun deprem dayanım etütlerinin tamamını yaptık. Bu çalışmada 781 okulumuz güçlendirildi, 344 okulumuz yıkıldı yeniden mimari tasarım ve günün teknolojisiyle yapıldı. 152 okulumuzdan 66‘sının yeniden yapım ve güçlendirilme çalışmaları sürüyor. 2023’e kadar geriye kalan 86 okulumuzu da depreme dayanıklı hale getireceğiz. Bu yapılan ve yapılmakta olanların bugüne kadarki maliyeti 1,3 milyar euro fakat biz lira olarak söylersek 5 milyar lirayı geçtik. Yaşayan okullar projesine uygun olarak 4 bin 92 derslikten oluşan 127 okul olmak üzere toplam 135 bina inşa edilecek 100 arsanın proje çalışmalarını Haziran’ın sonunda tamamlıyoruz. Bu süreci 100 arsa 127 okul, 8 çeşitli ebatlardaki kapalı spor salonları projemizi baştan sona bakanımız takip ediyor. Onun desteğiyle inşallah Haziran sonunda bitiriyoruz ”ifadelerini kullandı.

“Baş şehri olma yolunda emin ve güçlü adımlarla ilerliyoruz”

Başakşehirli gençlerin en iyi şekilde eğitim alabilmeleri için tüm imkânlarını seferber ettiklerini söyleyen Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, “Gençlerimizin geleceği için onların en iyi şekilde eğitim almaları için elimizden gelen bütün imkanları seferber ediyoruz. Gençlerimize bu noktada sonuna kadar güveniyoruz. Gençlerimiz imkan verildiğinde teknolojiden kültür sanata, sporun tüm branşlarına kadar hayatın her alanında ne kadar rekabetçi, ne kadar kararlı ve azimli olduklarını her anlamda gösteriyorlar. Dev külliye bünyesinde lisemiz, ilçemizin ilk fen lisesi olacak. Okulları, öğrenci yurtları, huzurevi, sağlık ocağı, mescidiyle Başakşehir dev bir külliyeye kavuşmuş oldu. Başakşehir Millet Kıraathanesi, İbn-i Haldun Üniversitesi ve bu gün açılacak dev külliyeyle eğitimde baş şehri olma yolunda emin ve güçlü adımlarla ilerliyoruz” diye konuştu.