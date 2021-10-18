Mimar Sinan Köprüsü ile Kısa Köprü hizmete açıldı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, İstanbul Valiliği ve Silivri Belediyesi iş birliğinde restore edilen Silivri Mimar Sinan Köprüsü ile Boğluca Deresi üzerindeki Kısa Köprü hizmete açıldı. Açılış törenine Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, TBMM Başkan Vekili Celal Adan, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, MHP’li Milletvekilleri Dr.Hayati Arkaz, Arzu Erdem, AK Parti İstanbul Milletvekili Tülay Kaynarca’nın yanı sıra ilçe protokol üyeleri, siyasi parti yöneticileri, meclis üyeleri, mahalle muhtarları, oda ve STK temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, ev sahibi olarak yaptığı konuşmada şu ifadelere yer verdi;

Gönülleri birleşenler selam sizlere! Uzaklarda dertleşenler selam sizlere! İstanbul’un Fethinin başladığı yerden, Alplerin, Erenlerin, Akıncı beylerinin üzerinden yürüyerek, Avrupa’yı titrettiği Mimar Sinan Köprüsünden, SİLİVRİ’DEN SELAM SİZLERE! SELAM OLSUN HEPİNİZE!!!



Sayın Bakanım, Sayın T.B.M.M Başkanvekilim, Sayın Milletvekillerim, Sayın Valim, değerli protokol, hanımefendiler, beyefendiler, aynı havayı teneffüs etmekten bahtiyar olduğum Aziz Silivrili hemşehrilerim hepinizi en iyi dileklerimle, en kalbi duygularımla hürmet ve muhabbetlerimle selamlıyorum. Varlıkları ve teşrifleriyle Silivri’mizi şereflendiren Ulaştırma ve Altyapı Bakanımıza, Gazi Meclisi’mizin Başkanvekiline, Milletvekillerimize ve Valimize şahsım, kurumum ve hemşehrilerim adına teşekkür ediyor, kasabamıza hoş geldiniz diyorum.

Şeyh Edebali, Osman Gazi’ye vasiyetinde şöyle demektedir;

“Geçmişini bilmeyen, geleceğini de bilemez.”

“Geçmişini iyi bil ki, geleceğe sağlam basasın.”

“Nereden geldiğini unutma ki, nereye gideceğini unutmayasın.”

Silivri’miz 7000 yıllık tarihi geçmişi ile birçok medeniyete ev sahipliği yapmış, sayısız tarihi emaneti de bağrında taşımıştır. Bugün, restorasyon sonrası açılışını yaptığımız Mimar Sinan Köprüsü ve Kısa Köprümüz bu emanetlerden en anlamlı, en kıymetli ve en nadide olanlar arasındadır. Uzun yıllar kullanım dışı olan, Ata yadigârı köprülerimiz Karayolları Genel Müdürlüğümüz ve İstanbul Valiliğimiz tarafından restore edilmiş, Silivri Belediyesince de çevre düzenlemeleri tamamlanarak halkımızın hizmetine sunulmuştur. Ecdad tarafından yapılan köprüler, askeri ihtiyaçlar yanında ulaşımı kolaylaştırarak ticaretin gelişmesine de büyük katkılar sağlamışlardır. Aynen bugün yapılan Boğaz köprüleri ve yakında tamamlanacak olan Çanakkale Köprüsü gibi... Yollar, köprüler, medeniyet ve gelişme demektir.

Tarihi miraslarımızı sahiplenerek restore eden ve bunun örneklerini Silivri’mizde de hayata geçiren hükümetimize bir kez daha şükranlarımı sunuyorum. Bütün zenginlikleri ile "Katılımcı ve Üretken Belediyecilik" anlayışımızla değişmeksizin gelişmesine çalıştığımız Silivri’mizin, ulaşılabilir olmasına büyük katkı sağlayacağına inandığımız D-100 Karayolunun modern bir hale getirilmesi ve şehrin iki yakasının birleştirilmesi çok ama çok önem arz etmektedir. Boğaz köprülerini, Kuzey Marmara Otoyolunu ve daha nice büyük projeleri yapan ve hizmete sunan iradenin, Silivri’miz için bunu da yapacağına inancımız tamdır. Bu duygu ve düşüncelerle; Bu eserleri yapan ecdada, Mimar Sinan'a, bu eserlerin bugüne taşınmasında emeği olanlara ve bugün bu eserlere sahip çıkarak restorasyonunu yapan Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımıza, Karayolları Genel Müdürlüğümüze, İstanbul Valiliğimize tekrar teşekkürlerimi sunuyor; Muhterem heyetinize saygılarımı arz ediyorum. Sağ olun, var olun. Cenab-ı Allah’a emanet olun!!!

“Köprü, doğal afetlere karşı dayanıklı hale getirildi”

Açılış töreninde restorasyon çalışmaları kapsamında neler yaptıklarını anlatan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, “Restorasyon çalışmaları kapsamında atıl kalan Kısa Köprü yapılan restorasyon, çevre düzenlemesi ve aydınlatma çalışmalarıyla yeniden ihya oldu. Silivri Mimar Sinan Köprüsü’nde ise çok daha kapsamlı çalışmalar yapıldı.Daha önceleri restorasyon çalışmaları altında yapılan özgün olmayan köprü döşeme taşları sökülerek, beton katman kaldırıldı. Dere kumlarıyla görünmez hâle gelen kemerler ortaya çıkarıldı. Tüm cephesi temizlendi. Toprak altındaki köprü uç girişleri açığa çıkarılarak, koruma amaçlı geçici çatı yapıldı. Cephe ve ayaklarda imitasyon çimento söküldü. Özgün olmayan korkuluk, döşeme, cephe taşların çürütme ve tümlemesi yapıldı. Kısaca hem köprümüzü aslına uygun şekilde restore ettik hem de deprem ve sel gibi afetlere karşı dayanıklılığını artırdık” açıklamasında bulundu.

"Kanal İstanbul kapsamındaki Halkalı-Ispartakule kesiminin yapımına başlıyoruz"

Açılış töreninde Kanal İstanbul’la ilgili de konuşan Bakan Karaismailoğlu, “Dünya deniz taşımacılığına yeni bir soluk getirecek, Kanal İstanbul ile ulaşım sektörü ve denizcilik alanında yeni bir çağın kapısını aralıyoruz. Bu proje, dünyada ve ülkemizde yaşanan teknolojik ve ekonomik gelişmeler, değişen iktisadi yönelimler ile ülkemizin ulaştırma altyapıları konusundaki artan ihtiyaçları doğrultusunda ortaya çıkan bir vizyon projesidir. Kanal İstanbul Sazlıdere Köprüsü inşası ile yapım çalışmalarına başlamıştık. Halkalı Kapıkule hızlı tren projesinin Kanal İstanbul kapsamındaki Halkalı Ispartakule kesiminin yapımına da başlıyoruz. Kanal İstanbul, gündelik tartışmaların ötesinde uluslararası ölçekte bir ulaşım projesidir” ifadelerine yer verdi.

“Türkiye’nin ne kadar geliştiğini ve güçlendiğini görüyorlar”

İstanbul’un Avrupa’nın değil, dünyanın da en gelişmiş şehirlerinden biri haline geldiğini vurgulayan Bakan Karaismailoğlu, “Bugün İstanbul, havacılık alanında dünyanın en büyük küresel transit merkezlerinden biridir. Avrupa'da en yoğun havalimanları sıralamasında İstanbul Havalimanı birinci sıradadır. Hizmete girdiği ilk günden bugüne 100 milyon üzerinde yolcu ağırladı. Ayrıca şunu da çok iyi gözlemliyoruz ki İstanbul Havalimanı, Avrasya Tüneli, Yavuz Sultan Selim ve Osmangazi köprüleri ile Çamlıca Kulesi gibi projelerimiz özgün mimarileriyle, yabancı ziyaretçiler üzerinde son derece olumlu etkiler, derin izler bırakıyorlar. Türkiye’nin ne kadar geliştiğini ve güçlendiğini görüyorlar” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından Bakan Karaismailoğlu ve beraberindekiler, köprü üzerinde incelemelerde bulundu. Öte yandan, Bakan Karaismailoğlu, açılış öncesi Silivri Belediyesi ve AK Parti Silivri İlçe Başkanlığı ile ilçe esnafını ve Silivri Köy Pazarı'nı ziyaret etti.

Güncelleme Tarihi: 18 Ekim 2021, 19:39