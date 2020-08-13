Muharrem İnce'den önemli açıklamalar

Muharrem İnce'nin açıklamalarından satırbaşları:

"Herkes konuştu. Bilen de bilmeyen de konuştu. Şimdi Muharrem İnce konuşacak."

"Ülkemizde enerji sorunu değil, enerji yönetimi sorunu vardır."

"CHP tarihinde ilk kez Meclis Grup Başkan Vekilleri seçimle göreve gelmiyor. Genel Başkan onları atıyor."

"Kurultaylarımızda 5 dakika konuşabilmek için büyük çaba harcamak gerekiyor. İlerlemiş yaşına rağmen Genel Başkanımız İsmet İnönü, kurultaylarda günlerce kurultayı takip etmiştir. Şu anki Genel Başkanımız ise kendi konuşmasını yapmış ve alanı terk etmiştir."

"CHP'den ayrılırken dilekçeyle ayrılınmaz. Ayrılsam bile CHP'yi kurtarmak için ayrılırım."

"Türkiye'nin sorunları ortak akılla ve ortak değerlere sarılarak sahip çıkmakla olur. Türkiye seçeneksiz değildir. Türk seçmeninin yüzde 80'i değişkendir. Ben inanıyorum ki seçimlerde 50 artı 1 de mümkündür."

"Bugün başlattığımız hareketin adı 'Bin Günde Memleket Hareketidir'. Kadrosu önemli kişilerden oluşmaktadır. Zafer hazırlanmaktır. Kadromuzla, söylemimizle zafere hazırlanıyoruz. Bu hareket gücünü milletimizden alacaktır."

"4 Eylül'de Sivas Kongresi'nin yıl dönümünde Sivas'ta olacağız ve memleket hareketini başlatacağız. Bizim hareketimizde asla Atatürk düşmanları olmayacak. Hareket aklı ve bilimi esas alacaktır. Irk, dil, din ayrımına şiddetle karşı çıkacaktır."

"Bütün bu anlattıklarım bir Cumhuriyet öğretmenin anlattıkları değildir. Bunun için de milletin talepleri de vardır. Çok kısa sürede sizlere tanıtacağım alanında uzman memleket işlerine kafa yoran arkadaşlarımızla birlikte yollara düşeceğiz."

"Seçim gecesi nerede olduğumu bir anlatayım. Televizyonlarda bir Kemal Bey'in reklamı bir benim reklamım. Yahu Kemal Bey'in reklamını niye veriyorsunuz; Kemal Bey aday değil. Moralimi bozmak için ellerinden geleni yaptılar. Bana yakın isimleri aday yapmadılar. Kazanamayayım diye ellerinden geleni yaptılar. Ben sordum; 'Ne yapıyorsunuz, bilgi verin' diye. Bana bilgi vermiyorlar. YSK'ya yazı yazdım. 13 bin sandıkta CHP'nin gözlemcisi yok. 4 milyon oy yapar bu. 4 milyon oyu CHP yalnız bırakmış."

"(2018'de yapılan Başkanlık Seçimiyle ilgili) Krizi kötü yönetmiş olmuş olabilirim. Bana 'Neredeydin' diye soranlardan özür diliyorum. 4 milyon oy sahipsiz bırakıldı. Belgesi elimde."

"'CHP tam iktidara yürürken Muharrem İnce niye böyle yaptı' diyenlere sesleniyorum. CHP'nin iktidarı demek, bugünkü rejimde Genel Başkanın Cumhurbaşkanı olması demektir. Bizim Genel Başkanın böyle bir iddiası var mı? Ben olduğunu düşünmüyorum."

"Ben şimdi Millet İttifakı'ndan Cumhur İttifakı'na mı geçiyorum. 'Hayır'. Futbolun kurallarıyla basketbol oynayamazsınız. Parlamenter sistem başkadır, 50 artı 1 başkadır. Parlamenter sistemde bölme durumu vardır. 50 artı 1'de bölme yoktur. Söylenen sözler doğru değildir."

"Anketlerden memnun değilim. Ben oranlar 50 artı 1 olursa memnuniyetim olur."

"(37'nci Olağan Kurultay'la ilgili) Biz çocuk muyuz. 40 yıldır siyasetin içindeyiz. Delegelerin yanında oturmak benim için şereftir. Beni nereye oturttukları önemli değil. Sokağa çıktığımda milletin gönlünde neredeyim önemli olan bu. Benim arkadaşlarım buna çok kızdı ama ben hiç takmadım."