Mustafa Sarıgül: "Erken seçimi doğru bulmuyoruz"

Kocaeli’de temaslarını sürdüren Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, erken seçimi doğru bulmadıklarını söyledi.

Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, bir dizi ziyaretlerde bulunmak için Kocaeli’ye geldi. Bir otelde düzenlenen toplantıya katılan Sarıgül, gündem değerlendirmesi yaptı, erken seçimlerin yapılmasını doğru bulmadığını söyledi. Toplantıda Genel Başkan Yardımcısı Coşkun Ağaryılmaz, İl Başkanı Volkan Karayel, ilçe başkanları ve partililer de hazır bulundu.

"Erken seçimi doğru bulmuyoruz"

Kocaeli’de olmaktan mutlu olduğunu söyleyen Sarıgül, "Sanayi şehri, liman şehri, üretim ve emeğin şehri Kocaeli’de olmaktan son derece mutluyum. Kocaeli sadece bir sanayi kenti değil, aynı zamanda bir teknoloji üssü, denizi, gölü ve ormanıyla da bir turizm merkezi olmalıdır. Bugün, 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günüdür. İnsan haklarına saygı, kalkınmanın ve uygarlığın ölçüsüdür. İnsan hakları, demokrasi varsa vardır. Türkiye, ekonomi dahil tüm sorunlarını demokrasi içinde çözmelidir. Bizim istikametimiz bellidir. Bizim istikametimiz, Atatürk’ün açtığı yoldur. Bizim istikametimiz, refahı ve kalkınmayı insan haklarına dayalı, demokratik, laik, sosyal bir hukuk devleti içinde sağlamaktır. İş başına geleceğiz ve sorunları biz çözeceğiz. Ülkeyi hukukun üstünlüğü ve demokrasi içinde yöneteceğiz. Rant ekonomisinden üretim ekonomisine döneceğiz. Ekonomiyi ehil ellere teslim edeceğiz. Biz seçimlerin erken yapılmasını doğru bulmayız. Seçimler zamanında yapılsın ki iktidar mazeret üretmesin" dedi.

Başkan Sarıgül, konuşmasının ardından esnafı ziyaret etti, vatandaşların talep ve önerilerini dinledi.