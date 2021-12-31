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Mustafa Sarıgül yılbaşı gecesi evinde gençleri ağırladı

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Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, yılbaşı gecesi kendi evinde gençleri yemekte ağırladı. Sarıgül "2022 gençlerin yılı olacak" dedi.

Mustafa Sarıgül yılbaşı gecesi evinde gençleri ağırladı
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Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, yılbaşı gecesi kendi evinde gençleri yemekte ağırladı. Sarıgül "2022 gençlerin yılı olacak" dedi.

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Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül yılbaşı gecesinde gençleri ağırladı. Sarıgül üniversite öğrencisi bir grup gençle yemekte bir araya geldi. Sarıgül’ün gençlerle sohbet ettiği yemek masasında keyifli anlar yaşandı. Yemeğin misafiri gençler olunca, sohbetin konusu da gelecek oldu. 2002 yılının gençlerin yılı olacağını söyleyen Sarıgül, yeni yılın değişim yılı olacağını ve bunu gençlerin başaracağını ifade etti.

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