Mustafa Sarıgül’ün dev konvoyu havadan görüntülendi

Trakya’ya doğru yola çıkan Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, “Parti için yolda değilim, Türkiye için yoldayım” dedi. Trakya’ya doğru ilerleyen dev konvoy ise havadan görüntülendi.

Zincirlikuyu’dan otobüsle yola çıkan Mustafa Sarıgül’ün konvoyu İstanbul’un birçok noktasında partililer tarafından bayraklarla ve tezahüratlarla karşılandı. Partililerin katılımıyla büyüyen dev konvoy, Kırklareli’ne doğru yoluna devam etti. Polis ekipleri güzergah boyunca yoğunluk güvenlik önlemi alırken yaklaşık 600 aracın katıldığı konvoy havadan görüntülendi.

Yolda karşılaştığı ilgiden dolayı mutlu olduğunu ifade eden Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, “İnşallah ülkemizde tüm yurttaşları kucaklayacak olan bir iktidar olacağız. Sadece bize oy verenleri kucaklamayacağız. Bize oy vermeyenlerin de haklarını hukuklarını koruyacağız. İstiyorum ki; cennet vatanımızda tüm yurttaşlar mutlu olsun. Parti için yolda değilim Türkiye için yoldayım” dedi.

“Her siyasi partiye oy veren vatandaşlarımızın ikinci adresinin Türkiye Değişim Partisi olduğunu görüyorum" diye devam eden Sarıgül, "Türkiye bir yol ayrımında. Ya umutsuzluğu seçecek ya da umudu seçecek. İnşallah yurttaşlarımıza umut olacağız” ifadelerini kullandı.